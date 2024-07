Ho dimenticato di mettere le Creme solari in valigia poi l’idea: nel Lidl più vicino l’offerta è pazzesca | Stanno esaurendo

Le creme solari comprale da Lidl, l’offerta non ha paragoni.

Quando si va in vacanza, nella valigia si deve portare tutto il necessario per il periodo che si starà lontano da casa. In effetti, anche se si dimentica qualcosa ci si può rifornire nei negozi nei pressi dell’hotel o dell’appartamento in cui si soggiorna ma spesso i prezzi sono più alti, in questi punti commerciali: per non spendere un salasso, quindi, è meglio non dimenticarsi niente.

Uno dei beni necessari per trascorrere delle vacanze serene e sicure è quello della crema solare. Questo prodotto cosmetico, infatti, protegge la pelle dalle scottature e in generale dai danni determinati dall’esposizione ai raggi UVA e UVB che, ormai, si sa che sono dannosi per la pelle.

Nel caso in cui, però, proprio quest’anno te le sia dimenticate, per comprarle devi correre da Lidl: qui l’offerta è incredibile e non ne troverai un’altra simile!

Acquista le creme solari a Lidl: prezzi incredibili

Lidl è uno dei supermercati più frequentati, in Italia. Il suo punto forte è quello dei prezzi, che sono sempre estremamente vantaggiosi e che, se uniti all’offerta vasta che mette a disposizione dei propri clienti, lo rende un supermercato adatto a tutti e specifico per ogni esigenza. Oltre ai prezzi, vantaggiosi in sé e per sé, Lidl si caratterizza anche per un volantino sempre pieno di offerte, che rendono la spesa in questo punto vendita ancora più interessante, soprattutto per le famiglie più numerose!

Questa settimana, nello specifico, amatissima dai clienti è l’offerta di due flaconi di detersivo per la lavatrice di Omino Bianco che sono in vendita a soli 4.99 euro, per un totale di 4.8 litri di detersivo. Sempre nel settore della cosmesi e del bagno, invece, sono imperdibili le creme solari: la Bilboa Burrocacao 50+, ideale per le pelli più sensibili, a partire da giovedì 25 luglio è in vendita a soli 9.99 euro.

Cosa sapere sui solari

Le creme solari, come abbiamo detto, sono fondamentali quando ci si espone al sole. Secondo gli studi specifici, andrebbero applicate abbondantemente e ogni paio d’ore, quindi anche dopo ogni bagno in mare e in piscina e dopo una sudata copiosa.

Le pelli più sensibili dovrebbero scegliere solari dall’SPF 50+ mentre chi è già abbronzato o ha la pelle più scura può anche abbassarsi all’SPF 30 o all’SPF 15, da applicare comunque frequentemente e da acquistare ogni anno.