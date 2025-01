Fari auto, proibiti i nuovi modelli di lampadina: per la sostituzione chiedono anche 400€

Attenzione ai fari della tua auto. Se utilizzi questi modelli di lampadina potresti rischiare grosso. Sostituiscile subito!

Nelle ultime ore la tematica sui fari delle auto è finita al centro dell’attenzione mediatica. Se anche tu possiedi questo modello di lampadina, forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Senza saperlo potresti infatti essere un pericolo stradale e rischiare di provocare degli incidenti.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché dovresti sostituire immediatamente le tue lampadine, anche se potrebbero costarti 400€.

Tra i modelli di lampadine per auto in commercio, troviamo quelle a LED, particolarmente apprezzate dai guidatori per l’illuminazione più potente e la lunga durata. Non tutti sono però a conoscenza di un dettaglio fondamentale: sono finite sotto esame in Europa e presto potrebbero diventare illegali. Nel Regno Unito ne stanno parlando da diverso tempo e anche nella nostra nazione la questione ha fatto particolarmente discutere.

Le statistiche parlano chiaro e forse, anche tu, non dovresti più sottovalutare le lampadine che utilizzi per i fari della tua auto.

Il conflitto tra innovazione e sicurezza stradale

Nel 2023, i fari a LED sono stati associati a ben 216 incidenti stradali. Un numero che non dovrebbe certamente essere sottovalutato e che aumenta ogni anno di più. Nonostante queste lampadine siano in grado di migliorare la visibilità e ridurre i consumi, la sicurezza stradale non è garantita al 100%. A spiegarlo è stato Graeme Downie, membro del Partito Laburista, il quale ha sottolineato: “Una maggiore sicurezza per i singoli conducenti non può essere raggiunta a discapito degli altri utenti della strada e dei pedoni”.

Ben presto, anche nella nostra nazione, queste soluzioni potrebbero diventare illegali. Ma quanto dovrai spendere per sostituirle?

Il costo per sostituire le lampadine

Bisogna sottolineare che il costo di una lampadina dipende dal tipo di veicolo e dal modello delle luci. Se si opta per un’installazione presso una concessionaria, il prezzo sarà più alto, ma il lavoro sarà sicuramente più preciso e professionale. In generale, il costo di una lampadina classica a incandescenza gravita tra i 15 e i 20€. Tuttavia, se è necessario sostituire l’intero gruppo ottico del faro, la spesa può essere tra i 250 e gli 800€ (questa operazione è consigliata per garantire un fascio di luce regolare e conforme alle normative).

Soltanto in questo modo non rischierai di mettere in pericolo la vita delle altre persone con le lampadine a LED. Corri in concessionaria a sostituirle immediatamente.