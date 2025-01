Lidl e Aldi tremano, la nuova catena olandese vende 1.500 prodotti a 1€ | È il massacro dei discount

Le catene di supermercati che offrono prezzi bassi e competitivi sono minacciate dall’arrivo di una nuova realtà

La crescente pressione economica spinge sempre più famiglie italiane a valutare con attenzione dove fare la spesa, alla ricerca del miglior equilibrio tra qualità e risparmio. In un contesto in cui l’inflazione e il costo della vita continuano a incidere pesantemente sui bilanci familiari, i discount si confermano la scelta più conveniente. La classifica dei supermercati più economici del 2025, stilata da Altroconsumo, rivela che Lidl è il leader indiscusso, grazie a una politica di prezzi competitivi e a un’ampia gamma di prodotti che soddisfano diverse esigenze.

L’indagine di Altroconsumo, condotta su un campione di oltre 1.140 punti vendita in 65 città, ha analizzato oltre 1,4 milioni di prezzi, confermando la netta supremazia dei discount nelle prime posizioni. Lidl, Eurospin e Aldi occupano il podio, dimostrando che queste catene sono in grado di offrire risparmi significativi, soprattutto per famiglie numerose. Anche se i discount dominano la scena, alcune catene tradizionali riescono a distinguersi per il rapporto qualità-prezzo. Esselunga Superstore, ad esempio, si posiziona all’ottavo posto, confermandosi il primo tra i supermercati “di marca”.

Questo risultato è particolarmente significativo in un anno in cui i prezzi hanno registrato un incremento del 3,3%, molto inferiore rispetto all’aumento del 18% osservato nel 2023. I discount, al contrario, hanno mantenuto stabili i propri prezzi, contribuendo a rendere la spesa più accessibile. Nel panorama dei discount adesso c’è una nuova realtà, Action il discount olandese di articoli non alimentari in più rapida crescita d’Europa⁠. Prodotti per la vita di ogni giorno a prezzi imbattibili⁠. Articoli all’ingrosso così da garantire sempre, sia per le private label che per i brand più conosciuti, i prezzi più bassi⁠. Dagli utensili per il fai⁠-da⁠-te agli asciugamani, dalla biancheria intima alle batterie di pentole⁠.

Quali prodotti propone la catena Olandese

Da Action si trova un assortimento vasto e variegato con oltre 6.000 prodotti. Ogni settimana vengono introdotti circa 150 nuovi articoli, offrendo un’esperienza di shopping sempre fresca e interessante. Che tu stia cercando oggetti utili per la quotidianità o articoli per occasioni speciali, Action è il luogo giusto per scoprire prodotti sorprendenti. Con ben 1.500 articoli a meno di 1€, il risparmio è assicurato, senza compromessi sulla qualità.

Action offre prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche che spaziano dal fai da te alla cura personale, dai giocattoli agli addobbi natalizi. Si trovano sia marchi noti sia le nostre private label, pensate per rendere ogni giorno speciale. Non importa se hai bisogno di cancelleria per il rientro a scuola o decorazioni per una festa: da Action troverai sempre ciò che cerchi, con la certezza di pagare il prezzo più basso.

Efficienza e semplicità per i prezzi più bassi

Il segreto dei prezzi competitivi di Action risiede nella filosofia aziendale basata su efficienza e semplicità. Grandi quantitativi di prodotti, a condizioni vantaggiose, e gestione di tutte le operazioni – dal trasporto al magazzino – in modo ottimizzato. L’assortimento standardizzato nei vari Paesi consente di mantenere bassi i costi e offrire ai clienti la massima convenienza in ogni negozio Action.

Da Action, i prezzi bassi non sacrificano la qualità. Rigorosi standard di sicurezza, sostenibilità e responsabilità sociale in collaborazione con i nostri fornitori in Europa e Asia. Prodotti sostenibili sugli scaffali, certificati da marchi come FSC® e PEFC per legno e carta, Fairtrade per cioccolato e caffè, e BCI per il cotone.