Termosifoni, con il trucco della mensolina riscalderanno come mai hanno fatto in vita loro | Il risultato è scioccante

Grazie al trucco della mensolina i vostri termosifoni non saranno mai stati tanto caldi ed efficienti come in questo momento.

Siamo nel pieno dell’inverno e come ogni anno, se riusciamo a evitare che ci si formino le stalattiti sotto il naso in casa nostra, è grazie a loro, i nostri cari termosifoni. Grazie a questi dispositivi, i nostri appartamenti resteranno al caldo anche durante le giornate più fredde.

In commercio ne esistono di diversi tipi e sono molti coloro che li usano in concomitanza con il climatizzatore sul lato invernale, proprio per garantire che il calore si propaghi meglio in tutta la stanza.

Oggi vogliamo indicarvi un altro metodo per godere a pieno dell’operato dei vostri termosifoni, parliamo del trucco della mensolina. La vostra casa non sarà mai stata tanto calda come adesso, resterete scioccati dal risultato.

I metodi alternativi per avere più caldo in casa

Oltre al trucco della mensolina di cui vi parleremo a breve, esistono anche altri metodi alternativi che vi aiuteranno ad avere una casa più calda durante i mesi invernali. Per chi non lo sapesse, l’aria calda tende a salire verso il soffitto, concentrandosi quindi su quella zona, non riuscendo a disperdersi in tutta la stanza se non aiutata con qualche piccolo accorgimento.

Uno tra i più gettonati è quello di installare un lampadario con la ventola, in modo che la rotazione delle pale, farà distribuire in maniera più uniforme il calore nella stanza da scaldare. Un’altra soluzione è quella di applicare delle apposite ventole direttamente sopra il termosifone, così facendo eviteremo anche in questo caso che il calore salga verso l’alto. Tra i vari metodi trovati in rete poi, esiste anche il trucco della mensolina che è molto gettonato dagli utenti.

Il trucco della mensolina per avere termosifoni più efficienti

Voi lo conoscete il trucco della mensolina, grazie al quale i vostri termosifoni non saranno mai stati tanto efficienti? La vostra casa sarà caldissima, il risultato è scioccante. In pratica, per chi ha acquistato una casa di nuova costruzione, avrà notato che a differenza delle case vecchie, dove i termosifoni venivano collocati sotto le finestre (molti sostengono che il calore si disperdeva lungo la finestra), li troverà posizionati in altre zone della casa. Tendenzialmente però, questi saranno scoperti, senza davanzale per capirci, per questo motivo dovrete coprirli, in modo da catturare il getto ed evitare che salga in altezza.

Ed ecco arrivare in vostro soccorso questo trucco rinomato, cioè quello di applicare una mensola all’estremità del vostro calorifero. Oltre ad aver dato a casa vostra un tocco in più di design, sentirete anche la differenza, in quanto casa vostra non sarà mai stata tanto calda come da adesso in poi.