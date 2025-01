Smartphone, con la SIM nuova ti fregano 4.000€ in colpo solo | Non cambiare mai operatore

Attenzione a cambiare operatore, con la SIM nuova possono portarti via 4000€ in un colpo solo dal tuo smartphone senza neanche accorgertene.

Oggi giorno viviamo praticamente in simbiosi con il nostro smartphone, non solo per attività piacevoli, quali scambi di messaggi tra amici, ma anche questioni importanti, come messaggi e comunicazioni lavorative.

Per questo motivo, quando sentiamo parlare di truffe telefoniche, furti d’identità e così via, un brivido gelato ci percorre lungo tutta la schiena. Sarebbe un disastro perdere tutto in un istante, non essere più online è veramente spaventoso.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di questa truffa ai danni della SIM, attenzione a cambiare operatore, in quanto dallo smartphone potrebbero portarvi via 4000€ in un solo istante.

Come difendersi dalle truffe

Prima di parlarvi nello specifico di questa truffa ai danni della vostra SIM, volevamo rilasciarvi qualche informazioni, in merito a tutte le precauzioni che dovreste prendere per cercare di rendere più difficile possibile i loro fraudolento operato. Per prima cosa, non aprite mai e-mail sospette, link, allegati sconosciuti, non inserite mai i vostri dati o le vostre credenziali in nessun portale.

Se vi chiedono al telefono dati sensibili o tramite sms, non rispondete mai, nessun gestore vi chiederà mai questo tipo di informazioni e soprattutto per essere sicuri di parlare con l’assistenza dei vari gestori e istituti, effettuate voi la chiamata dai numeri ufficiali presenti sul loro sito internet.

Attenzione alla truffa della SIM

Veramente se cambiate gestore, con la SIM nuova possono rubarvi in un’unica soluzione 4000€, mediante lo smartphone? Ebbene, questa procedura illecita è quella che viene definita come “SIM swap”, cioè che i truffatori richiedono una doppione della vostra scheda telefonica, così facendo la vostra verrà disattivata e loro potranno operare con il vostro numero in totale libertà.

Tramite virus e link malevoli, carpiscono le vostre informazioni, si procurano un documento e una denuncia falsa di smarrimento, vanno dal vostro stesso gestore o uno nuovo e richiedono una nuova SIM. Da questo momento in poi, non avrete più il segnale sul vostro telefono e nell’attesa di capire come risolvere questo problema, loro accederanno al vostro conto corrente, facendosi arrivare i vari codici di verifica tramite sms e potranno inoltrare bonifici in pochi secondi. Per questo motivo, se perdete il segnale o vi accorgete di movimenti sospetti, bloccate immediatamente il vostro conto e il vostro numero telefonico e non spegnete per nessun motivo il vostro smartphone, in quanto gli darete via libera a tutte le varie procedure messe in atto.