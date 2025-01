Asciugatrice addio, bucato asciutto in un lampo senza spendere più 1€ di corrente | Vi insegno il trucco della bottiglia

Dite addio all’asciugatrice, grazie al trucco della bottiglia, il vostro bucato sarà asciutto in un lampo, senza spendere neanche 1€ di corrente.

Il periodo invernale non è amato da tutti, soprattutto per le temperature rigide che lo caratterizza e per la difficoltà di compiere quelle azioni quotidiane, che in estate arrivano in automatico, come per esempio i tempi per asciugare il bucato appena lavato.

Se vivete in ambienti particolarmente freddi, questa comune azione potrebbe protrarsi anche per due o tre giorni, facendo svanire dai vostri vestiti, quella tipica profumazione del detersivo mischiato all’ammorbidente.

Per questo motivo oggi vogliamo svelarvi come asciugare il bucato grazie al trucco della bottiglia, dicendo addio così all’asciugatrice e ai vari consumi di corrente.

I metodi per asciugare il bucato

Qualora aveste bisogno di metodi rapidi per poter asciugare il vostro bucato, sappiate che la tecnologia viene in vostro soccorso, ovviamente tenendo conto dei vari costi in bolletta. Sicuramente il primo passo per poter vedere i vostri panni super asciutti è quello di utilizzare una centrifuga abbastanza alta durante il lavaggio, in questo modo i vestiti non goccioleranno ma saranno super strizzati.

In seguito, potreste optare per l’asciugatrice, grazie alla quale in un paio d’ore (anche meno, dipende dal tessuto), vi rilascerà dei vestiti asciutti e pronti per essere piegati. Ricordatevi infatti che se piegati immediatamente, molti di essi non andranno neanche stirati. Oltre a questo metodo, potrete optare per esempio per gli stendini riscaldati e altri metodi presenti in rete.

Il trucco della bottiglia che vi “aprirà un mondo”

Naturalmente di metodi per asciugare i vostri vestiti in inverno ce ne sono parecchi, peccato che non tutti hanno la voglia di spendere una grossa cifra in bolletta, per questo è arrivato il trucco della bottiglia, grazie al quale potrete dire addio all’asciugatrice, non spendendo nemmeno 1€ di corrente.

In pratica, come riportano da huffingtonpost.es, il trucco è molto semplice, dovrete prendere i vostri panni, stenderli allo stendino, coprirli da sopra con un telo di plastica, come quelli che si mettono quando si stende sul balcone, per evitare che la polvere li sporchi e mettere sotto di essi delle bottiglie riempite con acqua calda ad alte temperature. In questo modo risparmierete sulla bolletta, ridurrete l’impatto ambientale e infine dimezzerete il tempo di asciugatura, come rivelano dalla rivista. Questo metodo francese sta spopolando in rete, in quanti molti si dichiarano soddisfatti di questa alternativa più green. Voi cosa ne pensate?