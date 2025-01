Patente, segna subito sul calendario questa data | Se di dimentichi di farlo entro quel giorno sono 600€ di sanzione

Una dimenticanza che può constare carissima, se sei possessore di una patente di guida fai attenzione a questo particolare

Può capitare di mettersi alla guida senza portarsi dietro la patente. Guidare senza patente può comportare sanzioni anche pesanti in caso di controllo. Nonostante la digitalizzazione della maggior parte dei documenti, infatti, il Codice della Strada prevede che non ci si possa mettere alla guida se non con il proprio documento al seguito.

L’importo della sanzione varia molto a seconda della motivazione. In caso di semplice dimenticanza si parla di qualche decina di euro, ma se si guida senza mai aver preso la licenza di guida o con patente sospesa la multa può raggiungere le migliaia di euro. Dal 2016 la guida senza patente è stata depenalizzata e prevede solo una sanzione amministrativa.

L’importo della multa è stato ritoccato di pochi euro ed adesso varia da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro. È bene poi sottolineare che qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti si sarà soggetti ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro. Nell’ipotesi in cui si sia smarrita la patente di guida, il titolare del documento ha l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento.

Oltre a questo, si dovrà fare richiesta di una nuova patente di guida e a quel punto l’ufficio fornirà all’automobilista un permesso di circolazione della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente. In caso di guida con patente sospesa le multe: l’importo della multa varia da un minimo di 2.046 euro sino ad un massimo di ben 8.186 euro.

Guidare con la patente scaduta: una leggerezza costosa

La patente di guida non è solo un documento indispensabile per mettersi alla guida, ma anche una responsabilità che ogni automobilista deve tenere sotto controllo. Spesso, però, la scadenza viene dimenticata, e ci si trova inconsapevolmente a guidare senza una patente valida. Questa leggerezza può costare caro: le sanzioni per chi viene colto alla guida con la patente scaduta variano da 155€ a 624€. Un dettaglio apparentemente trascurabile, quindi, può trasformarsi in un grosso problema economico.

Oltre alla multa, guidare con una patente scaduta può avere conseguenze pratiche significative. In caso di incidente, l’assicurazione potrebbe rifiutare di coprire i danni, lasciandoti da solo a fronteggiare le spese per riparazioni e risarcimenti. Questo può rappresentare un rischio enorme, sia per il tuo portafoglio che per la tua serenità. Inoltre, una patente non rinnovata potrebbe far dubitare della tua idoneità alla guida, mettendo a rischio la sicurezza tua e degli altri utenti della strada.

Quanto tempo hai per rinnovare la patente?

La buona notizia è che il rinnovo della patente può essere effettuato anche dopo la scadenza, senza limiti temporali specifici. Tuttavia, ogni giorno che passa aumenta il rischio di incorrere in sanzioni o situazioni problematiche. È fondamentale agire rapidamente, non solo per evitare multe, ma anche per garantire di essere sempre in regola e pronti a fronteggiare eventuali imprevisti. Controllare regolarmente la data di scadenza e programmare il rinnovo con anticipo può evitarti molte complicazioni.

Rinnovare la patente in tempo è un gesto semplice che può prevenire spiacevoli conseguenze. Avere sempre sotto controllo la documentazione necessaria, inclusi i requisiti per il rinnovo, è fondamentale per garantire una guida sicura e serena. Ricordati che mantenere la patente valida non è solo un obbligo legale, ma anche una forma di rispetto per te stesso e per chi condivide la strada con te. Investire un po’ di attenzione oggi può risparmiarti costi e disagi domani.