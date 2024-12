Albero di Natale, abbandona il noioso e classico modello: sorprendi gli ospiti con queste idee | Te lo invidieranno tutti

Se quest’anno hai voglia di stravolgere le tradizioni, abbandona il classico albero di Natale e opta per una di queste idee innovative. Te lo copieranno tutti.

Natale è alle porte e quell’atmosfera frizzante e festosa che si respira nell’aria ci ha ormai invaso da settimane. Che voi siate amanti di questa festa o più Grinch, poco importa, tutti quanti almeno una volta, hanno guardato quelle decorazioni dai balconi con stupore.

Ultimamente ci sono due tipi di persone, chi decora l’albero e casa in generale l’8 dicembre come vuole la tradizione e chi inizia prima, per godersi di più la magia. A prescindere da tutto, se quest’anno avete voglia di osare e cambiare decorazioni, questo è il momento giusto.

Ecco qualche idea di tendenza che vi aiuterà ad abbandonare il classico albero di Natale, se è questo che desiderate, lasciando i vostri ospiti senza parole. Ve lo invidieranno tutti quanti.

Natale fai da te o commerciale

Prima di proseguire, è fondamentale fare una netta distinzione tra Natale fai da te o commerciale. Il primo, si orienta su tutti quegli oggetti che realizzate voi, seguendo i vari tutorial presenti online. Con questa variante, ogni oggetto può diventare un decoro, dal semplice tappo di bottiglia di sughero, a una foglia presa per strada. Di idee ne troverete moltissime per realizzare oggetti che possano abbracciare il vostro stile di casa.

Il secondo, comprende tutti quei decori e oggetti che si acquistano già pronti, sia online che nei negozi fisici. Qui troverete moltissimi temi da seguire, anche in base al vostro arredamento e al vostro gusto. La tendenza di quest’anno punta sul rosa pastello, sul bianco o sul nero opaco, generando un’atmosfera minimal ma al contempo molto calda.

Idee alternative al classico albero di Natale

Le idee alternative al classico albero di Natale, che sono di tendenza negli ultimi anni, sono adatte a tutti: sia a chi preferisce realizzare da solo i propri decori, sia a chi ama acquistarli già pronti. Se scegliete una di queste tre idee, i vostri ospiti quest’anno resteranno senza parole e, soprattutto, vi prenderanno come spunto per decorare la loro casa.

Un albero molto in voga quest’anno è quello stilizzato, realizzato sia in legno che ferro, la cui forma ricorda appunto quella di un pino, decorato con qualche pallina di design. Ci sono poi gli alberi già pronti, quelli che presentano al loro interno le luci a led, le palline e le ghirlande, di dimensioni varie, in modo da ottimizzare lo spazio anche per le case piccole e infine il classico albero sospeso. Quest’ultimo è molto amato soprattutto dai proprietari di gatti, i cui micioni lo sappiamo non attendono altro che questo periodo dell’anno per sperimentare “l’abbattimento dei decori” in poche ore o poco più.