Concorso Agenzia delle Entrate, disponibili 190 contratti da 1600 euro al mese: per candidarti basta lo SPID

Corri anche tu a fare il concorso dell’Agenzia delle Entrate. 190 assunzioni e stipendi stellari. Ti basterà possedere lo SPID.

Sei anche tu alla ricerca di un lavoro sicuro e ben retribuito? In questo articolo potrai trovare la soluzione perfetta per te. Questo perché, proprio in queste ore, l’Agenzia delle Entrata ha aperto un maxi concorso per gli italiani. I requisiti necessari saranno minimi e potrai arrivare a guadagnare 1600€ mensili.

Ma ecco dunque di cosa si tratta e quali sono le posizioni lavorative aperte. Non perderti questa occasione.

Purtroppo si sa, oggigiorno non sempre è così facile trovare un lavoro sicuro, ben retribuito e a tempo indeterminato. Se anche tu sei alla ricerca da diverso tempo, sappi che l’Agenzia delle Entrate ha pensato proprio a te. Il concorso vedrà ben 190 contratti e anche tu potresti essere il candidato ideale per loro.

Non avrai bisogno di grandi requisiti e, riuscendo ad ottenere questo lavoro, potrai finalmente dare una svolta alla tua vita lavorativa.

Tutto quello da sapere su questo concorso

L’Agenzia delle Entrate lo ha annunciato proprio in queste ore: l’apertura di un concorso per l’assunzione di 190 funzionari a tempo indeterminato. Le posizioni aperte sono due: funzionario tecnico e funzionario gestionale. Se anche tu sei interessato a questa occasione, sappi che avrai tempo fino al 19 dicembre del 2024. Coloro che verranno presi in considerazione potranno essere impiegati in diverse regioni d’Italia, tra cui: il Lazio, la Sicilia, l’Abruzzo, la Campania, la Lombardia e molte altre ancora. Lo stipendio annuo lordo previsto sarà pari a 22.709€, ossia circa 1.600€ mensili. I vincitori dovranno rimanere all’interno della sede per almeno 5 anni.

Ma quali sono i requisiti fondamentali? E come sarà possibile fare domanda? Scopriamolo subito insieme.

I requisiti fondamentali per l’Agenzia delle Entrate

I requisiti generali per potersi candidare sono: avere la Cittadinanza Italiana, assenza di condanne penali, una certa idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici e regolarità negli obblighi militari (per i maschi). Inoltre, è richiesta anche almeno una laurea triennale o magistrale in discipline tecniche, economiche, statistiche e giuridiche. Per poter fare domanda basterà andare nel portale online del reclutamento ‘InPA’ e accedere tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. I posti disponibili sono 66 per i funzionari tecnici e 124 per i funzionari gestionali. La prova di selezione sarà suddivisa in due parti: una scritta, con un quiz a scelta multipla e una orale, in cui ci sarà un approfondimento delle materie specifiche.

Insomma, non aspettare un secondo di più e se anche tu soddisfi tutti i requisiti necessari candidati immediatamente.