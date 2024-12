Smartphone sempre scarico, le app killer ti annientano la batteria ogni giorno: rimedia ora o dovrai buttarlo

Avete lo smartphone sempre scarico? Ecco quali sono le app killer che ti prosciugano la batteria ogni giorno. Meglio provvedere al più presto.

Lo smartphone è un’invenzione molto utile, in quanto ci permette di avere una sorta di mini computer portatile sempre a disposizione. Lontani sono gli anni da quando il telefono, nome ormai sconosciuto, veniva usato soltanto per telefonare appunto.

Nel corso dei decenni abbiamo assistito a un’evoluzione sorprendente. Siamo passati dai cellulari che venivano considerati di categoria se ci permettevano di mandare gli sms (prima) e poi anche gli mms, fino ai dispositivi attuali, che fra un po’ ci preparano anche il caffè.

Siamo sicuri che prima o dopo arriveranno anche questi. Scherzi a parte, gli smartphone sono essenziali ormai per la vita di tutti i giorni, eppure, come tutti i dispositivi elettronici, una volta scarichi, sono praticamente inutili. Per questo motivo fareste meglio a porre rimedio con queste app killer che vi prosciugano la carica.

Come evitare sprechi eccessivi

Prima di rivelarvi quali sono le app killer, considerate le maggiori responsabili “dell’annientamento” della vostra batteria, volevamo suggerirvi qualche trucchetto, per preservare il più possibile la vitalità del vostro smartphone. In primis, utilizzate la funzione ottimizzazione che il vostro smartphone mette a disposizione, proseguite poi attivando il risparmio energetico e chiudete tutte le app che lavorano anche in background che non vi interessa restino attive.

Un altro aiuto molto valido è quello di disattivare la localizzazione, le notifiche che non vi servono (come quella del meteo per esempio) e abbassare la luminosità, senza ovviamente crearvi danni alla vista.

Le app killer che vi prosciugano la batteria

Dopo aver capito come fare per cercare di salvaguardare al massimo la batteria del vostro smartphone, è importante sapere quali sono quelle che ve la prosciugano più di tutte, per l’elevata attività al suo interno. Come rivelano da Il Giornale, sono precisamente 5, le app killer considerate le più “prosciuga carica”:

Facebook;

WhatsApp;

YouTube;

Instagram;

TikTok.

Per verificare se effettivamente queste app, se presenti sul vostro dispositivo, consumino elevate porzioni di batteria, potrete fare un semplice test. Andate nelle impostazioni del vostro telefono, cercate la voce batteria e verificate i consumi attuali. Troverete dunque l’elenco delle applicazioni attualmente in uso, con la percentuale di utilizzo della batteria. A questo punto starà a voi decidere come comportarvi. Ovvio che se sapete già che in quella giornata, è fondamentale per voi avere il dispositivo carico fino a sera, fareste meglio a limitarne l’utilizzo, finché non arriverete a casa, in modo da metterlo subito in carica. Un’altra soluzione pratica, sarebbe quella di portarsi dietro la power bank e avrete risolto il problema.