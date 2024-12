Spesa alimentare, mia nonna ci ha visto lungo: se seguo i suoi consigli risparmio 400 euro | Ho la dispensa sempre piena

Seguite i consigli dei nonni, loro sì che sapevano fare la spesa. Con questo metodo potrete risparmiare 400 euro e avrete sempre la dispensa piena.

Gli sprechi alimentari sono all’ordine del giorno nella Società attuale. Non soltanto all’interno dei supermercati, ma anche nelle nostre case. Ovviamente questo discorso non vale per tutti gli Stati, in quanto ci sono luoghi dove i cittadini, questa abbondanza non la vedono o comunque non hanno neanche i soldi per acquistare un pacco di pasta.

Rimanendo quindi confinati nel nostro Paese, non possiamo di certo dire, di non avere vastità di scelta per fare la spesa, in quanto abbiamo supermercati, discount, mercati settimanali e così via, dove cercare di acquistare i prodotti migliori con le offerta più sensazionale.

Per rispetto di tutte quelle persone che purtroppo non possono acquistare i beni di prima necessità, sia in Italia che negli altri luoghi, vogliamo rilasciarvi qualche trucchetto, messo a punto dalle nostre nonne, le quali la sapevano molto lunga, su come giostrare le finanze di casa, dando da mangiare a tutti i presenti. Ecco come risparmiare 400 euro, pur avendo sempre la dispensa piena.

Comprare solo quello di cui abbiamo bisogno

I tempi erano diversi da quelli in cui vivevano i nostri nonni o bisnonni, dipende dalla vostra data di nascita, ma una cosa ha sempre accomunato tutti. La limitazione di denaro e l’importanza di lavorare, valeva negli anni 50 come oggi. Contando che all’epoca le famiglie erano molto più numerose di quelle di oggi e che molto spesso a lavorare era solo l’uomo, mentre la donna gestiva la casa e i figli, capirete bene, quanto i consigli degli antichi, possano essere molto importanti per noi, oggi.

Abbiamo la fortuna, chi può permetterselo naturalmente, di vivere in un periodo di abbondanza, per quanto riguarda il cibo. Si possono fare pasti completi, a differenza di quanto molte famiglie potevano fare in passato, per questo motivo è importante evitare gli sprechi e acquistare soltanto i generi alimentari di cui abbiamo realmente bisogno.

Alcuni consigli che potranno farvi risparmiare una consistente somma

Le nostre nonne (o bisnonne), riuscivano a far quadrare perfettamente i conti di casa, motivo per cui, abbiamo raccolto i vari consigli che sentiamo dire spesso da chi ha vissuto in periodi, dove la privazione era all’ordine del giorno, in Italia come negli altri Stati. È vero gli aumenti di oggi sono considerevoli, ma anche all’epoca non se la passavano poi tanto meglio di noi oggi.

Per questo motivo, se volete risparmiare anche 400 euro e avere sempre la dispensa piena, dovrete seguire alcuni trucchetti, come per esempio:

fare sempre la lista della spesa, in modo da acquistare solo cibarie di cui abbiamo realmente bisogno, evitando così sprechi inutili;

sistemare il cibo in frigo in maniera consona, consumando prima i prodotti con una data di scadenza prossima;

prediligere alimenti da cucinare, piuttosto che quelli già pronti, i quali puntualmente buttiamo, perché magari li dimentichiamo in frigo;

congelate quello che potete, in modo da prolungare la data di scadenza;

prima di comprare cibo nuovo, consumate quello che avete in casa, utilizzando anche gli avanzi.