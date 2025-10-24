Linguaglossa, rissa in centro: tre denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno identificato e denunciato tre uomini, di 43, 37 e 36 anni, coinvolti in una violenta rissa avvenuta lo scorso giugno nel centro storico del paese.

Linguaglossa (Catania). Un’attività investigativa accurata dei Carabinieri della Stazione di Linguaglossa ha permesso di ricostruire una violenta rissa avvenuta la sera del 23 giugno scorso nei pressi di un noto bar del centro storico. Tre uomini, residenti a Salemi, Piedimonte Etneo e Sant’Agata di Militello, sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata.

L’episodio, che aveva suscitato forte allarme tra i residenti, era scoppiato intorno alle 20:00 e in pochi minuti era degenerato coinvolgendo più persone. Diversi passanti avevano chiesto aiuto componendo il 112 NUE. All’arrivo dei militari, la situazione è apparsa subito tesa: una folla di oltre trenta persone, alcuni dei quali visibilmente alterati, ha reagito con frasi offensive e minacciose nei confronti dei Carabinieri, per poi disperdersi.

Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i militari sono riusciti a ricostruire ogni fase dell’episodio, individuando i tre principali responsabili. Secondo la ricostruzione, gli uomini avrebbero usato sedie e sgabelli come armi improprie per colpire gli avversari e proseguire l’aggressione, tentando poi di allontanarsi a bordo di un’auto.

In più occasioni, alcuni dei contendenti avrebbero anche pronunciato minacce legate all’uso di armi, circostanza che – sottolineano gli inquirenti – avrebbe potuto trasformare l’episodio in un evento dalle conseguenze ben più gravi. Le perizie mediche e i referti ospedalieri hanno confermato la gravità delle lesioni riportate da alcune delle persone coinvolte, con prognosi fino a quindici giorni.

Sulla base degli elementi raccolti, i tre uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Catania per il reato di rissa. Resta ferma la presunzione di innocenza, valida fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha ribadito l’impegno costante dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, assicurando alla giustizia i responsabili di episodi che turbano la serenità della comunità.

