Lite in una panineria a Valverde: ferisce il cognato con un coltello

Tragedia sfiorata nella frazione Maugeri di Valverde, dove una lite familiare è degenerata in un accoltellamento. Denunciato un 41enne originario di San Gregorio di Catania.

Valverde (Catania). Attimi di paura in una panineria della frazione Maugeri, dove una discussione tra familiari è sfociata in violenza. Un uomo di 41 anni, originario di San Gregorio di Catania, ha ferito con un coltello il cognato trentunenne, durante un litigio scoppiato per motivi personali. I Carabinieri lo hanno denunciato per lesioni personali, minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere.

I militari sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione di lite. All’arrivo, hanno trovato l’uomo e la sorella di 35 anni, entrambi visibilmente agitati: il 41enne presentava una profonda ferita al sopracciglio e perdeva sangue. Poco dopo, tre giovani sono giunti a bordo di un’auto, e uno di loro, un 31enne, ha dichiarato di essere il fidanzato della donna e l’autore del ferimento.

I Carabinieri hanno immediatamente allertato i soccorsi: le persone coinvolte sono state trasportate nei pronto soccorso degli ospedali Cannizzaro, Policlinico di Catania e Acireale. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno rinvenuto sul sedile posteriore dell’auto l’arma con cui il 31enne avrebbe reagito, ossia il piede d’appoggio di un tavolino in plastica della panineria, e nella borsetta della donna un coltello da cucina sporco di sangue.

Secondo la ricostruzione, il fratello e la sorella si sarebbero recati nella panineria per “chiarire” un presunto affronto del 31enne nei confronti della donna e del padre. Ma la discussione si sarebbe presto trasformata in rissa: il 41enne avrebbe estratto il coltello colpendo il rivale in modo lieve, mentre la donna avrebbe reagito schiaffeggiando il fidanzato. Quest’ultimo, a sua volta, avrebbe afferrato il piede del tavolino colpendo il 41enne, provocandogli la ferita al volto.

La prontezza dei soccorsi e l’intervento dei militari hanno evitato che la lite si trasformasse in tragedia. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Parole chiave: Valverde, Catania, San Gregorio di Catania, Carabinieri, lesioni personali, coltello, lite familiare, Maugeri, cronaca, aggressione, rissa, Sicilia