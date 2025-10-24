Catania, 34enne arrestato per aver aggredito la moglie malata

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un uomo di 34 anni che, martedì scorso, ha aggredito con violenza la moglie 31enne. La donna, affetta da una patologia cronica, è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Catania. Un episodio di brutale violenza domestica si è consumato in città, dove la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi ai danni della moglie, una donna di 31 anni.

L’aggressione è avvenuta nella mattinata di martedì. L’uomo, al culmine di una lite, si è scagliato contro la moglie colpendola ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, continuando a picchiarla anche quando era a terra, inerme. È stata la stessa vittima, nonostante le ferite, a chiedere aiuto alla Questura di Catania con una telefonata interrotta bruscamente dall’uomo ancora presente nell’abitazione.

Gli operatori della sala operativa, allarmati dalle urla e dai gemiti della donna, hanno immediatamente inviato sul posto una volante. In pochi minuti, i poliziotti sono arrivati davanti allo stabile segnalato e, dopo aver bussato più volte, sono riusciti a farsi aprire dalla vittima che, con il volto tumefatto e una copiosa perdita di sangue, è riuscita a trascinarsi fino all’ingresso prima di accasciarsi a terra.

Gli agenti l’hanno subito soccorsa, richiedendo l’intervento del 118. La donna, affetta da una malattia cronica e da poco reduce da un’operazione, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. Le sono stati prescritti 45 giorni di prognosi, ma le sue condizioni restano sotto osservazione.

Il marito è stato arrestato e condotto negli uffici della Questura di Catania per le formalità di rito. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato poi trasferito nel carcere di Piazza Lanza, in attesa della convalida dell’arresto. Gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi su un possibile contesto di violenza domestica reiterata.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare ogni episodio di violenza, ricordando che in caso di emergenza è sempre attivo il numero 1522 – gratuito e disponibile 24 ore su 24 – per fornire aiuto e supporto alle vittime di maltrattamenti.

