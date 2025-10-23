Catania, Porracciolo proposto presidente della Corte d’Appello

La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha indicato all’unanimità Antonino Porracciolo come nuovo presidente della Corte d’appello di Catania. La nomina dovrà ora passare al vaglio del Plenum del Csm.

Catania. La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto, con voto unanime, la nomina del magistrato Antonino Porracciolo a presidente della Corte d’appello di Catania, incarico rimasto vacante dopo il pensionamento del dottor Filippo Pennisi.

La proposta, avanzata dopo la valutazione dei curricula e delle esperienze maturate dai candidati, sarà ora sottoposta all’esame del Plenum del Csm per la decisione definitiva.

Porracciolo, magistrato di lungo corso, ha trascorso gran parte della sua carriera tra il Tribunale e la Corte d’appello di Caltanissetta, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Tribunale per i minorenni. Attualmente è presidente di sezione della Corte d’appello di Palermo.

La sua candidatura, accolta con ampio consenso dalla Commissione, è stata considerata coerente con il profilo di un magistrato di consolidata esperienza e profonda conoscenza del sistema giudiziario siciliano. Una scelta che, se confermata, permetterebbe di assicurare continuità e competenza alla guida della Corte etnea.

Parole chiave: Catania, Antonino Porracciolo, Corte d’appello, Csm, Quinta Commissione, Filippo Pennisi, magistratura, giustizia, Caltanissetta, Palermo, nomina presidente