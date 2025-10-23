Periferie, la Commissione d’inchiesta fa tappa a Messina e Catania

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie sarà in missione in Sicilia il 27 e 28 ottobre, con tappe a Messina e Catania.

Palermo. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio (Forza Italia), sarà in missione in Sicilia nei giorni lunedì 27 e martedì 28 ottobre.

La delegazione parlamentare inizierà il proprio lavoro a Messina lunedì, con una serie di incontri istituzionali e sopralluoghi dedicati alla situazione delle aree più vulnerabili della città. La prima tappa è prevista a Palazzo Zanca, dove i commissari incontreranno il sindaco Federico Basile. Seguiranno, presso la Prefettura di Messina, riunioni con il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – delegata del commissario straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli di Messina, Renato Schifani – e il commissario straordinario dello Iacp di Messina, Giovanni Rovito.

Al termine della mattinata, alle 15.45, è previsto un punto stampa presso la stessa Prefettura. Nel pomeriggio, la Commissione effettuerà alcuni sopralluoghi nelle baraccopoli, per verificare direttamente lo stato delle aree interessate dai progetti di risanamento urbano e sociale.

La missione proseguirà il giorno successivo, martedì 28 ottobre, con una tappa a Catania. I parlamentari visiteranno l’Istituto omnicomprensivo statale “Angelo Musco”, nel quartiere Librino, dove saranno accolti dai dirigenti scolastici e dalle autorità locali. L’iniziativa rientra nell’attività conoscitiva della Commissione, che da mesi svolge verifiche dirette nelle principali città italiane per raccogliere dati e testimonianze sulle condizioni di vivibilità, sicurezza e inclusione sociale nelle periferie urbane.

Parole chiave: periferie, Messina, Catania, Alessandro Battilocchio, Commissione parlamentare d’inchiesta, Federico Basile, Elvira Amata, Renato Schifani, Iacp Messina, baraccopoli, sicurezza, Librino, Istituto Angelo Musco