Paternò Calcio, il presidente Kirdi incontra la squadra

Il presidente del Paternò Calcio, Yahya Kirdi, ha incontrato la squadra nella nuova sede del ritiro. Dialogo costruttivo e volontà comune di ritrovare coesione e concentrazione per il futuro sportivo del club rossoblù.

Paternò. Mattinata di confronto e dialogo tra la dirigenza e i giocatori del Paternò Calcio. Il presidente Yahya Kirdi ha incontrato privatamente la squadra nella nuova sede del ritiro, in un clima definito da entrambe le parti come costruttivo e aperto. L’obiettivo condiviso è quello di affrontare con unità il momento di transizione che sta vivendo il club, concentrandosi sul lavoro e sul campo.

Durante l’incontro, la dirigenza ha ascoltato le osservazioni e le preoccupazioni della squadra, accogliendo la richiesta di un dialogo franco e collaborativo. «Ho voluto essere presente perché credo fermamente che possiamo ripristinare la fiducia reciproca solo affrontando insieme le sfide» – ha dichiarato Kirdi – «Il nostro progetto per Paternò non si basa sulle polemiche, ma sul coinvolgimento, sul rispetto e sull’impegno quotidiano. La squadra e la città sono sempre al centro dell’attenzione: riconosciamo di dover essere un’unica entità, campioni dentro e fuori dal campo. Andiamo avanti con convinzione, coesione e determinazione».

Il presidente ha voluto ringraziare anche i rappresentanti dei tifosi presenti all’incontro, sottolineando il valore del loro sostegno. «Mi ha fatto capire che si tratta di fare fronte a una grande responsabilità e dunque persevererò per realizzare il sogno di Paternò», ha aggiunto. Kirdi ha inoltre risposto alle domande dei tifosi riguardo le condizioni di vita dei calciatori, spiegando che la nuova sistemazione abitativa è «adeguata e dotata di tutti i comfort», e che «il trasferimento è stato un desiderio espresso dagli stessi giocatori e dall’allenatore». Il club, ha annunciato, è pronto ad aggiungere nuovi innesti alla rosa.

«Ringrazio il sindaco di Paternò, il signor Naso, e il direttore sportivo Luigi per la loro costante attenzione e il loro illimitato supporto alla squadra», ha concluso il presidente.

Anche il capitano della squadra, Mohamed Zakaria Boulahia Nedjadi, ha voluto smentire le voci circolate sui social riguardo a presunte mancanze della dirigenza. «La squadra ha espresso grande apprezzamento per la disponibilità e la sensibilità del presidente ed è soddisfatta della chiarezza raggiunta. Siamo tutti pienamente concentrati, consapevoli dell’importanza del momento. Ora pensiamo solo al campo e al risultato per il bene e il successo del Paternò».

Il club ha infine ringraziato giocatori, staff e tifosi per la dedizione mostrata, invitando tutti a rimanere uniti nel sostenere i colori rossoblù. «Tutte le energie devono essere indirizzate verso l’obiettivo comune: una stagione di rinnovato slancio e orgoglio. È nei momenti difficili che si misura la vera forza di un gruppo unito».

