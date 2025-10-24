Torre del Grifo torna al Catania: rinascita a casa

Con un rilancio finale da 5,5 milioni di euro, il Catania si aggiudica la struttura di Torre del Grifo: è il simbolo del ritorno alla propria casa sportiva dopo anni difficili.

Catania. Una pagina che sa di riscatto: la struttura sportiva del Torre del Grifo Village, che fino a poco tempo fa era un sogno di tornare rossazzurra, torna nelle mani del Catania. Il gruppo guidato da Ross Pelligra ha battuto la concorrenza con un rilancio decisivo, assicurando l’impianto al club con un’offerta da 5,5 milioni di euro.

L’impianto di Mascalucia non è solo un centro sportivo: è la casa che ha visto crescere generazioni di tifosi, è il luogo dove il Catania ha costruito storie, è l’arena dei sogni rossazzurri. Riprenderlo equivale a ricollegarsi con quelle radici, a ritrovare forza e coesione. Come ha osservato Pelligra: «Ho investito con il cuore per Catania, per la sua gente».

Ora inizia la fase più concreta: confermare il risultato, completare formalmente l’acquisizione entro il termine del 30 ottobre e avviare il progetto che vede in Torre del Grifo il fulcro del futuro. Questa struttura, che era già stata simbolo d’innovazione nell’era del club precedente, torna a giocare un ruolo centrale nella rinascita del Catania.

Per i tifosi è un segnale forte: riprendere possesso della propria casa significa riscrivere la storia con orgoglio, guardare avanti con fiducia e costruire insieme un nuovo percorso. È il momento della squadra, della città, di un’intera comunità che ritrova un pezzo di identità. Il Catania torna a casa.

