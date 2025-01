Viaggi low cost, questa estate spenderai pochissimo se fai come me: camere d’albergo a 20€ e cene a 5 | Il posto si trova a 3 ore da casa tua

Voglia di vacanza? In questo Paese, a poche ore dall’Italia, è possibile vivere un’indimenticabile esperienza a costi contenuti.

Per la prossima estate avete voglia di fare un viaggio ma i costi di alberghi e ristoranti vi fanno paura? Una vacanza low cost è possibile, basta imparare a scegliere i Paesi meno gettonati.

Negli ultimi tempi, sembra quasi che andare in viaggio si sia trasformato in un’abitudine riservata solo ai ricchi, eppure c’è chi continua a spostarsi in tutto il mondo spendendo poco.

Sono coloro che hanno imparato a scegliere i luoghi meno cool o optano per vacanze fuori stagione, quando la maggior parte dei turisti è al lavoro.

Per il prossimo viaggio, dunque, è arrivato il momento di prendere appunti: resterete sbalorditi da questo luogo che vi permetterà di vivere un sogno a prezzi molto contenuti.

Come fare una vacanza low cost

Spostarsi dall’Italia per visitare delle città lontane dalla nostra cultura e dagli ambienti cui siamo abituati, è un’esperienza indimenticabile. Se un tempo sembrava anche possibile farlo con un budget ristretto, negli ultimi periodi i prezzi di voli, alberghi e ristoranti sembrano essere saliti alle stelle. Tanti, quindi, scelgono di rimanere in Italia, magari optando per località più vicine a casa. Ma se avete voglia di varcare i confini nazionali per immergervi in un’altra cultura, basta prendere spunto dall’itinerario che vi consigliamo.

Acquistando un volo low cost, in poche ore si arriva in un Paese che è da poco entrato a far parte della Comunità Europea e che si trova sulla linea di demarcazione tra Europa e Asia. Si tratta della Georgia, caratterizzata da piccoli villaggi sulle montagne del Caucaso e dalle spiagge del Mar Nero. Qui i prezzi di alberghi e ristoranti sono davvero contenuti e la vacanza da sogno è assicurata.

Immergetevi in un Paese incantato

La Georgia è uno di quei luoghi in cui il turismo di massa non si è ancora sviluppato, nonostante l’industria in questo settore sia in forte espansione e sempre più persone decidono di visitare il Paese. Qui pittoresche cittadine e città moderne si mescolano con una natura rigogliosa caratterizzata da imponenti grotte, cascate, canyon, montagne, prati, laghi e spiagge assolate. Anche i prezzi sono molto convenienti: gli hotel partono da 20 euro a notte e i ristoranti da soli 5 euro.

La capitale è Tbilisi, famosa per le terme di acqua sulfurea che sgorgano dalla montagna, ma molti viaggiatori sono rimasti incantati anche dalla Città Vecchia, situata su entrambe le rive del fiume Mtkvari, dove spiccano la fortezza principale di Narikala, chiese e musei. Molto affascinanti sono anche Kutaisi, una delle più antiche città al mondo con almeno 3.500 anni di storia, e Batumi, considerata la più moderna del paese. La Georgia è anche ricca di monasteri, alcuni dei quali sono considerati Patrimonio dell’umanità, come il Monastero della Croce nel villaggio di Misketa. Ne esiste anche un altro situato sul pilastro Katskhi, una roccia che si erge a 40 metri dal suolo. In questo Paese vi è anche il villaggio abitato più alto d’Europa, Ushguli, a 2.100 metri sul livello del mare, nel cuore delle montagne del Caucaso.