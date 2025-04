Smartphone, non inquadrare mai il codice svuota conto: è in giro dappertutto, rimani in mutande in un lampo

Nuovi metodi di truffa prendono sempre più campo. Stai attento a questa tecnica perché può svuotarti il conto.

Una diffusa truffa online si basa sul phishing. I truffatori inviano email o messaggi che imitano comunicazioni di istituti bancari, aziende di servizi o enti governativi. Con pretesti urgenti o allettanti (come problemi di sicurezza, offerte esclusive), inducono la vittima a cliccare su link che rimandano a siti web falsi, graficamente identici agli originali. Qui, vengono richiesti dati personali, codici di accesso, numeri di carta di credito.

Un’altra modalità insidiosa è quella delle false opportunità di investimento. I truffatori promuovono online, spesso tramite social media o siti web dall’aspetto professionale, investimenti ad alto rendimento con rischi apparentemente nulli. Possono trattarsi di criptovalute inesistenti, schemi Ponzi camuffati da attività finanziarie innovative o investimenti in materie prime fittizie.

Le truffe romantiche rappresentano un’ulteriore categoria di inganni online. I truffatori creano profili falsi sui social network o su siti di incontri e instaurano relazioni affettive virtuali con le vittime. Dopo aver guadagnato la loro fiducia e spesso sfruttando momenti di fragilità emotiva, inventano scuse per richiedere denaro. Una volta ottenuto il denaro, scompaiono.

Le false lotterie o concorsi a premi continuano a mietere vittime online. Gli utenti ricevono comunicazioni inaspettate che li informano di aver vinto ingenti somme di denaro o premi di valore. Per riscuotere la vincita, viene richiesto di pagare una tassa, delle spese di gestione o di fornire dati personali e bancari. In realtà, non esiste alcun premio e l’obiettivo è sottrarre denaro o informazioni sensibili alle persone ingannate.

Attenzione alle truffe

Per proteggersi dalle truffe online, è fondamentale adottare un approccio cauto e critico. Non cliccare mai su link sospetti ricevuti via email o messaggi, specialmente se richiedono l’inserimento di dati personali o bancari. Presta particolare attenzione a offerte troppo vantaggiose o a comunicazioni che generano un senso di urgenza o paura.

Utilizza password complesse e diverse per ogni account online e attiva l’autenticazione a due fattori quando disponibile. Mantieni aggiornati il sistema operativo, il browser e l’antivirus del tuo dispositivo. Prima di effettuare acquisti online, verifica la presenza del lucchetto nella barra degli indirizzi del sito web e cerca recensioni sull’affidabilità del venditore.

Occhio al Quishing

Il quishing è una forma di phishing che sfrutta i codici QR (Quick Response). I truffatori sostituiscono codici QR legittimi con codici malevoli. Una volta scansionato con lo smartphone, il codice QR può reindirizzare a siti web fraudolenti, avviare download di malware o inviare SMS a numeri a pagamento senza il consenso dell’utente.

Attraverso il quishing, i criminali informatici possono rubare credenziali di accesso (username e password), informazioni personali e finanziarie (come numeri di carta di credito o dati bancari), o installare software dannoso sul dispositivo della vittima per monitorare le attività e sottrarre ulteriori dati in seguito. È fondamentale prestare attenzione ai codici QR che si scansionano e verificarne la provenienza.