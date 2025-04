Benzina, rifornisciti sempre a questo numero di pompa: ogni distributore ne ha una segreta a prezzo agevolato

Suggerimenti importanti per risparmiare dal benzinaio e facendo rifornimento alla nostra auto. Cosa fare e quanto costa.

Negli anni, il prezzo del carburante ha subito un incremento significativo, influenzato da molteplici fattori globali e locali. Tra le cause principali figurano le fluttuazioni del costo del petrolio greggio sui mercati internazionali, le dinamiche geopolitiche, le decisioni dei paesi produttori (OPEC+), il tasso di cambio euro/dollaro e le politiche fiscali dei singoli stati, in particolare l’incidenza di accise e IVA sul prezzo finale alla pompa.

Negli ultimi 20 anni, si stima che il prezzo medio della benzina in Italia abbia registrato un aumento percentuale considerevole, avvicinandosi quasi al raddoppio in alcuni periodi, anche se le cifre esatte possono variare a seconda delle fonti e dei periodi specifici considerati. Questo incremento ha avuto un impatto notevole sui costi di trasporto per famiglie e imprese.

Tradizionalmente, il prezzo del diesel è stato inferiore a quello della benzina, principalmente per via di una diversa tassazione e costi di raffinazione. Tuttavia, negli ultimi anni, questa differenza si è spesso ridotta o addirittura invertita in alcuni periodi.

Attualmente, la differenza di prezzo tra benzina e diesel è variabile e può dipendere da diversi fattori contingenti del mercato e dalle politiche dei singoli distributori. Oggi il prezzo medio in modalità self-service vede la benzina a circa 1.765 euro/litro e il diesel a 1.665 euro/litro, con una leggera differenza a favore del diesel in questo specifico momento.

Cosa è il carburante E10

Il carburante E10 è una benzina che contiene fino al 10% di etanolo, un alcol di origine vegetale, miscelato con il 90% di benzina tradizionale. La principale differenza con le altre benzine sta nella maggiore percentuale di biocarburante. Questa miscela è stata introdotta per ridurre le emissioni di gas serra e la dipendenza dai combustibili fossili.

L’introduzione e la diffusione del carburante E10 sono avvenute gradualmente in diversi paesi a partire dagli anni 2000, in linea con le direttive europee e le politiche nazionali volte a promuovere l’uso di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La compatibilità con i veicoli è un aspetto cruciale: la maggior parte delle auto prodotte dopo il 2000 è generalmente compatibile con l’E10, ma è sempre consigliabile verificare il manuale del proprio veicolo.

Risparmiare al rifornimento

Il carburante E10, è spesso disponibile a un prezzo inferiore rispetto alla benzina tradizionale. Questa differenza di costo è dovuta principalmente al minor prezzo dell’etanolo rispetto alla benzina fossile e agli incentivi governativi volti a promuovere l’uso di biocarburanti per ridurre le emissioni.

Per verificare se la tua auto è compatibile con il carburante E10, puoi consultare il manuale del veicolo o controllare l’etichetta presente vicino al tappo del serbatoio. Inoltre, molti siti web dei produttori di automobili forniscono informazioni sulla compatibilità dei loro modelli con questo tipo di carburante.