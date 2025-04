Lavoro, Enel ricerca 800 persone da inserire subito: contratti a tempo indeterminato e stipendi da favola

Il colosso dell’energia cerca nuovi dipendenti e diverse figure professionali, possibile contratto a tempo indeterminato. Cosa c’è da sapere.

Enel, acronimo di Ente nazionale per l’energia elettrica, è una delle principali aziende energetiche a livello mondiale. La sua nascita risale al 1962, quando il governo italiano decise di nazionalizzare il settore elettrico, unificando le numerose aziende private esistenti in un unico ente pubblico. Questa mossa strategica mirava a garantire una fornitura di energia elettrica efficiente e capillare su tutto il territorio nazionale, sostenendo lo sviluppo industriale e il benessere della popolazione.

Nei decenni successivi alla sua fondazione, Enel ha giocato un ruolo cruciale nella modernizzazione dell’Italia. Ha investito massicciamente nella costruzione di nuove centrali elettriche, nello sviluppo della rete di trasmissione e distribuzione, e nell’elettrificazione delle aree rurali. L’azienda ha saputo adattarsi alle evoluzioni tecnologiche, introducendo nuove fonti di energia e migliorando l’efficienza delle infrastrutture esistenti.

A partire dagli anni ’90, il contesto normativo ed economico è profondamente cambiato con la liberalizzazione del mercato dell’energia. Enel ha intrapreso un importante processo di trasformazione, passando da ente pubblico a società per azioni quotata in borsa. Questa privatizzazione ha segnato una nuova fase, caratterizzata da una maggiore competizione e dalla necessità di operare secondo logiche di mercato.

Nel corso del tempo, Enel ha ampliato i suoi orizzonti, diventando un operatore globale presente in numerosi paesi del mondo. Ha diversificato le sue attività, investendo significativamente nelle energie rinnovabili, nelle reti intelligenti e nei servizi per l’efficienza energetica.

Lavorare per Enel

All’interno di Enel operano diverse figure professionali, ognuna con competenze specifiche e ruoli cruciali per il funzionamento dell’azienda. Nell’ambito tecnico, troviamo ingegneri elettrici, meccanici e civili che si occupano della progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia. Tecnici specializzati gestiscono operativamente le centrali, le sottostazioni e le linee elettriche, garantendo la continuità del servizio.

Oltre alle figure tecniche, Enel impiega professionisti in svariati settori. Esperti di mercato analizzano i trend e sviluppano strategie commerciali, mentre specialisti in finanza e controllo gestiscono gli aspetti economici e finanziari. Funzioni come risorse umane, legale, comunicazione e sostenibilità completano l’organico, contribuendo al successo aziendale attraverso competenze trasversali e specialistiche.

Enel cerca dipendenti

Enel è attualmente alla ricerca di nuovi dipendenti per rafforzare il proprio organico. Dopo le 2.000 assunzioni del 2024, l’azienda prevede di integrare ulteriori 800 professionisti nel corso dell’anno, con particolare attenzione a ruoli tecnici come addetti agli impianti rinnovabili e alla rete elettrica, esperti di dati, meccatronici e tecnici specializzati.

Le posizioni aperte spaziano da ingegneri software e analisti di dati a esperti di cyber security e sviluppatori. Enel offre contratti a tempo indeterminato e ricerca candidati con diploma tecnico o laurea, esperienza nel settore, conoscenza dell’inglese e buone competenze comunicative e digitali. Le sedi di lavoro includono città come Roma, Cagliari, Catania, Milano e Torino. Gli interessati possono consultare il sito ufficiale di Enel per candidarsi.