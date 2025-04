Salute, versa una punta di questa polvere verde in una tazza: è come mangiare 2 bistecche

Alcuni consigli semplici, efficaci ed economici per migliorare il nostro benessere. Bastano pochi grammi per avere tante risorse.

Nelle fresche serate di questo periodo, il desiderio di una bevanda calda avvolgente come tè o tisana si fa sentire. Oltre al piacevole tepore che infondono, queste bevande offrono una serie di benefici per il nostro organismo. L’idratazione è uno dei primi vantaggi, fondamentale per il corretto funzionamento di tutti i sistemi corporei, soprattutto quando le temperature più basse tendono a farci dimenticare di bere a sufficienza.

Il calore di tè e tisane può avere un effetto lenitivo sul corpo e sulla mente. Aiuta a rilassare i muscoli tesi, a ridurre la sensazione di freddo e a promuovere un senso di calma e benessere. Questa azione può essere particolarmente utile prima di coricarsi, favorendo un sonno più riposante e ristoratore.

Molte erbe e piante utilizzate per preparare tisane possiedono proprietà specifiche che possono apportare ulteriori benefici. A prescindere dal gusto che si sceglierà, è importante sottolineare come la scelta degli ingredienti possa indirizzare i benefici verso determinate esigenze del nostro corpo.

Tè e tisane possono rappresentare un’alternativa salutare alle bevande zuccherate o gassate. Essendo generalmente a basso contenuto calorico (a meno che non si aggiungano zuccheri o miele in quantità eccessive), possono essere integrate in un regime alimentare equilibrato contribuendo al mantenimento di un peso sano.

Tisane e infusi

Tisane e infusi offrono un’ampia varietà di sapori e benefici, strettamente legati alle erbe e alle piante utilizzate. Per favorire la digestione, sono apprezzate tisane a base di finocchio, camomilla e zenzero. In caso di raffreddore o mal di gola, infusi con echinacea, zenzero e limone possono offrire un sollievo naturale.

Per il relax e il sonno, la camomilla, la valeriana e la melissa sono scelte comuni. Tisane a base di tarassaco o cardo mariano sono spesso utilizzate per supportare la funzionalità epatica. È importante ricordare che le proprietà specifiche variano a seconda degli ingredienti, e una scelta consapevole può contribuire al benessere del nostro organismo.

La spirulina

La spirulina, un cosiddetto “superfood” ricco di nutrienti, è ampiamente disponibile in diverse forme. Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela riguardo ai suoi benefici scientificamente provati per la salute. Sottolinea come la variabilità del contenuto di ferro nei prodotti sia tipica degli alimenti naturali, raccomandando di consultare le confezioni per le dosi consigliate.

Sebbene la spirulina contenga ferro, anche altri vegetali come gli spinaci ne sono fonti. Tuttavia, il ferro di origine vegetale è meno facilmente assorbito dall’organismo rispetto a quello animale. Per migliorarne l’assorbimento, è utile associare questi alimenti a fonti di vitamina C. La spirulina può comunque rappresentare un’opzione per chi segue una dieta con pochi o nessun prodotto animale e desidera aumentare l’apporto di ferro, nell’ambito di un’alimentazione varia.