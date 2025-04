Addio ai fornelli in ceramica: l’invenzione di Lidl che arrostisce, griglia e frigge tutti i tipi di cibo per una manciata di euro

Offerta imperdibile nei Lidl per questo nuovo metodo di cottura che sbaraglia la concorrenza, il prezzo per pochi giorni è imbattibile.

Nel corso della storia, l’evoluzione delle tecniche di cottura ha profondamente trasformato il nostro rapporto con il cibo. Inizialmente, la scoperta del fuoco ha permesso di cuocere gli alimenti direttamente sulle braci o sulla fiamma viva, una pratica semplice ma efficace per rendere il cibo più digeribile e sicuro. Questa cottura primordiale, come l’arrosto allo spiedo, conferiva sapori intensi e affumicati.

Successivamente, con l’introduzione di recipienti, si sono sviluppate tecniche di cottura in ambiente umido, come la bollitura e la stufatura. La bollitura, immergendo gli alimenti in acqua o brodo bollente, permetteva di cuocere grandi quantità di cibo in modo uniforme. La stufatura, invece, prevedeva una cottura lenta e prolungata in un liquido a bassa temperatura, ideale per ammorbidire tagli di carne più duri e sviluppare sapori complessi.

Un’altra importante evoluzione è stata l’introduzione della cottura a secco in forno. I primi forni, rudimentali strutture in pietra, consentivano di cuocere pane, carne e altri alimenti in un ambiente chiuso e caldo, garantendo una cottura più omogenea e preservando l’umidità interna. Questa tecnica ha aperto la strada a una vasta gamma di preparazioni, dalle torte ai grandi arrosti.

Le tecniche di cottura si sono ulteriormente diversificate, grazie all’innovazione tecnologica. Oltre ai metodi tradizionali, si sono diffuse cotture più rapide come la frittura, che conferisce croccantezza agli alimenti, e cotture più delicate come quella a vapore, che preserva meglio i nutrienti e il sapore naturale degli ingredienti. La sperimentazione continua e la riscoperta di antiche pratiche arricchiscono costantemente il panorama culinario.

I fornelli a induzione

I fornelli a induzione hanno iniziato a diffondersi significativamente negli ultimi decenni, grazie ai progressi tecnologici e alla crescente attenzione all’efficienza energetica. Il loro funzionamento si basa sulla creazione di un campo elettromagnetico tra la bobina posta sotto il piano cottura in vetroceramica e la base della pentola, che deve essere realizzata in materiale ferromagnetico.

Questo campo induce direttamente calore nella pentola, riscaldando il cibo in modo rapido ed efficiente. Tra i principali vantaggi spiccano la velocità di riscaldamento, la maggiore sicurezza, la facilità di pulizia e l’efficienza energetica. Tuttavia, presentano anche alcuni svantaggi, come il costo iniziale più elevato e la necessità di utilizzare pentole specifiche con fondo ferromagnetico.

