Patente a chilometro: vietato superare il limite di distanza dalla tua abitazione | Fuori dal perimetro ne devi fare un’altra

Attenzione ai codici presenti nella patente, alcuni di questi ti permettono di muoverti solo per pochi chilometri.

Per conseguire la patente di guida di categoria B, il primo passo è l’iscrizione presso un’autoscuola o, in alternativa, presentare domanda come privatista all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Una volta completata l’iscrizione, il candidato dovrà affrontare un corso teorico, obbligatorio se svolto tramite autoscuola, che copre argomenti fondamentali come la segnaletica stradale, le norme di comportamento, i limiti di velocità, i principi di meccanica e i concetti di primo soccorso.

Una volta superato l’esame teorico, si ottiene il “foglio rosa“, un’autorizzazione che permette di esercitarsi alla guida su strada, purché accompagnati da una persona in possesso della patente B da almeno dieci anni e di età non superiore a 65 anni. Durante questo periodo, è consigliabile effettuare un numero adeguato di guide pratiche, anche con l’ausilio di un istruttore di autoscuolao.

L’esame pratico consiste in una prova su strada durante la quale l’esaminatore valuta le capacità di guida del candidato, il rispetto delle norme del Codice della Strada, la conoscenza dei comandi del veicolo e la capacità di effettuare manovre. In caso di esito positivo, viene rilasciata la patente B.

Il sistema a punti della patente prevede un punteggio iniziale di 20 punti. In caso di violazioni del Codice della Strada, vengono decurtati un numero variabile di punti a seconda della gravità dell’infrazione. La perdita di tutti i punti comporta la revisione della patente, che prevede un nuovo esame teorico e pratico.

Il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente di guida prevede una visita medica per accertare il mantenimento dei requisiti psicofisici. Questa visita può essere effettuata presso ASL, medici autorizzati, autoscuole o ACI. Il costo totale del rinnovo varia generalmente tra 60 e 130 euro, includendo la visita medica (60-90€) e le spese fisse.

La scadenza della patente B varia in base all’età: ogni 10 anni fino ai 50 anni, ogni 5 anni tra i 50 e i 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni, e ogni 2 anni dopo gli 80 anni. È possibile avviare la procedura di rinnovo a partire da quattro mesi prima della data di scadenza. Dopo la visita con esito positivo, il medico invia telematicamente il certificato e la nuova patente viene spedita al titolare tramite posta.

Patente valida solo per pochi km

In Italia, la patente di guida di categoria B può essere rilasciata con una specifica limitazione che vincola il titolare a non allontanarsi oltre un determinato raggio dalla propria residenza. Questa restrizione non è una regola generale, ma viene applicata in casi particolari legati a condizioni di salute del conducente.

Nello specifico, tale limitazione chilometrica può essere indicata sulla patente quando il conducente presenta disabilità fisiche o sensoriali che richiedono specifici ausili alla guida, oppure in presenza di patologie mediche come demenza o Alzheimer che rendono consigliabile una limitazione degli spostamenti. Anche terapie mediche in corso possono essere motivo di tale restrizione, la cui estensione (solitamente 10, 20 o 50 chilometri) viene stabilita dalle autorità mediche competenti. È fondamentale rispettare tale vincolo per evitare sanzioni.