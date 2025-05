Divieto di circolazione: stop a benzina ed elettriche: il divieto è tassativo | Ammessi solo i vecchi diesel

Presto ci saranno nuove regole in tutta l’Europa, ma un posto va in controtendenza. Che cosa sta succedendo.

Oggi, quando pensiamo a comprare una macchina, le scelte principali sono tre: benzina, diesel ed elettrica. Le auto a benzina sono quelle più comuni da tanto tempo. Il bello è che ci sono tantissimi modelli diversi e il rifornimento è facile, trovi benzina ovunque. Però, la benzina costa e il motore può essere un po’ rumoroso.

Le auto diesel sono spesso scelte da chi fa tanti chilometri, perché di solito consumano meno carburante della benzina, quindi si spende meno per viaggiare a lungo. Il motore diesel, però, può essere più rumoroso e a volte la manutenzione può costare di più.

Le auto elettriche sono la novità degli ultimi anni. Vanno ad una batteria che si ricarica con la corrente, un po’ come il cellulare. Il vantaggio è che il “carburante” costa meno e l’auto è molto silenziosa da guidare. Però, non ci sono ancora tante colonnine di ricarica come i distributori di benzina e diesel, e a volte ci vuole un po’ di tempo per ricaricare.

Quindi, la scelta dipende molto da come usiamo la macchina, quanti chilometri facciamo e a cosa diamo più importanza: la facilità di rifornimento, il costo del viaggio o il silenzio e la novità della tecnologia. Ogni tipo di auto ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, e non esiste una scelta giusta per tutti.

Inquinamento benzina e diesel

Le auto diesel tendono a emettere più ossidi di azoto e particolato rispetto alle auto a benzina. Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione di smog e piogge acide, mentre il particolato fine è dannoso per la salute respiratoria. In termini di anidride carbonica, un gas serra, le emissioni possono variare a seconda del modello e dell’efficienza del motore.

Tuttavia, le auto a benzina rilasciano una maggiore quantità di monossido di carbonio e idrocarburi incombusti. I moderni sistemi di controllo delle emissioni, come i convertitori catalitici, hanno ridotto significativamente queste emissioni in entrambi i tipi di veicoli. È importante considerare che l’impatto ambientale complessivo di un’auto dipende anche da fattori come la sua età, la manutenzione e lo stile di guida.

Vietate auto elettriche e benzina, sì diesel

Dal 2035, l’Unione Europea metterà al bando la vendita di nuove auto a benzina e diesel. Sorprendentemente, esiste un’area negli Stati Uniti, precisamente in una zona rurale della Virginia Occidentale, dove queste auto non solo non sono vietate, ma sono le uniche ammesse.

Questa singolare eccezione è dovuta alla presenza di importanti centri di ricerca scientifica e di difesa, che ospitano il più grande radiotelescopio direzionale del mondo. Per evitare interferenze radio, dal 1958 vige un rigoroso divieto su qualsiasi emissione elettromagnetica in un raggio di 16 chilometri. Questa restrizione si estende anche ai veicoli: sono permesse solo auto diesel prodotte negli anni ’70, poiché la loro iniezione meccanica non produce interferenze elettroniche, a differenza delle auto a benzina ed elettriche.