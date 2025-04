Dieta, effetti collaterali allarmanti del nuovo farmaco: perdi in un lampo il 25% di peso ma ti scarnifica i muscoli | Diventi rachitico

Occorre fare molta attenzione quando si vuole perdere peso se si punta sui farmaci. In questo caso rischi grossi per la salute.

Quando si intraprende un percorso di cambiamento alimentare, l’importanza di affidarsi a professionisti del settore è fondamentale. Dietologi, nutrizionisti e dietisti possiedono le competenze scientifiche necessarie per valutare lo stato di salute individuale, identificare eventuali fabbisogni specifici e definire un piano alimentare personalizzato ed equilibrato.

Evitare le diete fai da te, spesso reperibili online o suggerite da persone non qualificate, è cruciale per la propria salute. Questi regimi alimentari improvvisati possono essere restrittivi, squilibrati dal punto di vista nutrizionale e non tenere conto delle condizioni mediche preesistenti o delle esigenze individuali. Di conseguenza, possono portare a carenze nutrizionali, affaticamento, problemi metabolici e, in alcuni casi, disturbi alimentari.

Le diete non supervisionate da esperti possono inoltre generare false aspettative e frustrazione in caso di risultati scarsi o temporanei. Un professionista, al contrario, offre un supporto costante, monitora i progressi, apporta eventuali modifiche al piano alimentare e fornisce consigli utili per mantenere uno stile di vita sano anche dopo aver raggiunto i propri obiettivi.

Per intraprendere un percorso di dimagrimento o di cambiamento alimentare in modo sicuro ed efficace, è sempre consigliabile rivolgersi a specialisti qualificati. La loro esperienza permette di evitare i rischi associati alle diete fai da te e di costruire un rapporto sano e consapevole con il cibo, promuovendo il benessere generale a lungo termine.

Sempre più obesi

In Italia, i dati relativi all’obesità mostrano una tendenza preoccupante verso l’aumento. Un numero crescente di persone, sia adulti che bambini, rientra nella categoria del sovrappeso e dell’obesità, con implicazioni significative per la salute pubblica. Questo trend è influenzato da diversi fattori, tra cui abitudini alimentari non sempre equilibrate.

Di fronte a questa realtà, diventa ancora più cruciale sottolineare l’importanza di seguire diete ben studiate e personalizzate, elaborate da professionisti del settore. Affidarsi a piani alimentari scientificamente validati non solo aiuta a gestire il peso in modo efficace e sicuro, ma contribuisce anche a prevenire le numerose patologie associate all’obesità, come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro.

Attenzione ai farmaci

I farmaci con semaglutide, come Ozempic, sono nati per il trattamento del diabete di tipo 2. Agiscono stimolando la produzione di insulina e riducendo l’appetito, portando a una perdita di peso. Per questo motivo, vengono talvolta utilizzati per dimagrire anche in persone non diabetiche.

L’uso di questi farmaci per la perdita di peso comporta dei rischi per la salute. Gli effetti collaterali comuni includono nausea, vomito, diarrea, stitichezza e dolore addominale. Effetti collaterali più gravi, sebbene rari, possono comprendere pancreatite, problemi alla vista, ipoglicemia (soprattutto se usati con altri farmaci per il diabete) e reazioni allergiche. È fondamentale utilizzare questi farmaci solo sotto stretto controllo medico.