Casello gratis, metti il magnete in questo punto e non sganci più 1 centesimo: “mi sono girato l’Italia così”

Tecnica molto usata ma totalmente illegale per evitare di pagare ai caselli autostradali. Cosa fanno i malfattori e cosa si rischia.

I caselli autostradali sono delle strutture fisiche poste lungo le autostrade, in corrispondenza delle entrate e delle uscite, con lo scopo principale di riscuotere il pedaggio per l’utilizzo della tratta autostradale percorsa. Essi rappresentano i punti di contatto tra l’utente e la società concessionaria dell’autostrada.

L’introduzione dei caselli autostradali risale ai primi anni del XX secolo, in concomitanza con lo sviluppo delle prime autostrade moderne. L’idea di far pagare un pedaggio per l’utilizzo di queste infrastrutture nasceva dalla necessità di coprire gli elevati costi di costruzione e manutenzione.

Il funzionamento di un casello autostradale, nella sua forma più tradizionale, prevede che l’automobilista, giunto in prossimità della barriera, si fermi presso una delle corsie disponibili. Nel caso di una postazione con operatore, l’utente comunica il proprio punto di entrata in autostrada (o riceve un biglietto all’ingresso che consegna all’uscita) e l’operatore calcola l’importo del pedaggio.

Nella modalità con cassa automatica, l’utente inserisce il biglietto ritirato all’ingresso e il sistema calcola automaticamente l’importo da pagare. Il pagamento può avvenire tramite contanti, carte di credito o bancomat. Una volta effettuato il pagamento, la barriera si alza consentendo il transito del veicolo.

L’aumento dei costi

Il costo dei pedaggi autostradali varia in base a diversi fattori. In media, si stima un costo di circa 7 centesimi al chilometro, ma questo valore può aumentare in presenza di particolari caratteristiche del tracciato. Negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo ammodernamento dei caselli, con l’introduzione di sistemi di pagamento sempre più veloci e automatizzati.

Parallelamente all’ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di pagamento, il costo dei pedaggi autostradali ha subito un incremento negli ultimi anni. Per il 2025, ad esempio, si è registrato un aumento medio dell’1,8% su gran parte della rete gestita da Autostrade per l’Italia.

La tecnica del magnete

Negli ultimi tempi, sono diventati virali video che mostrano persone utilizzare un magnete sui biglietti autostradali all’uscita. Questa azione, secondo quanto mostrato, renderebbe illeggibile il biglietto al casello. Di fronte a un biglietto non funzionante, il casellante è tenuto a chiedere all’utente il casello di entrata per poter calcolare l’importo dovuto.

Dichiarare un casello di partenza diverso da quello effettivo al fine di pagare un pedaggio inferiore costituisce una violazione. Questa azione è considerata una truffa ai danni della società concessionaria dell’autostrada. Le conseguenze possono variare a seconda della normativa vigente e della gravità dell’infrazione, ma si rischiano sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere anche significative. In alcuni casi, a seconda dell’entità del danno, potrebbero configurarsi anche reati penali.