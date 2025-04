Codice Fiscale, da oggi paghi per averne uno: è diventato come la partita IVA | 60€ all’anno tassa fissa per tutti

Possibile richiedere il codice fiscale e riceverlo a casa pagando circa 60 euro. Cosa sta succedendo e come si fa.

Il Codice Fiscale in Italia è un codice alfanumerico univoco che identifica in modo certo ogni cittadino residente e ogni soggetto giuridico (come aziende e associazioni) sul territorio nazionale. È essenziale per una vasta gamma di operazioni, dalle transazioni finanziarie all’accesso ai servizi pubblici, rendendolo uno strumento fondamentale nella vita quotidiana e amministrativa.

La composizione del Codice Fiscale per le persone fisiche segue una logica precisa. Inizia con tre lettere che derivano dal cognome, seguite da tre lettere ricavate dal nome. Successivamente, vengono indicate due cifre per l’anno di nascita, una lettera per il mese di nascita e due cifre per il giorno di nascita (per le donne, al giorno di nascita viene aggiunto il numero 40).

Dopo la data di nascita, si trova un codice di quattro caratteri che identifica il comune (o lo stato estero) di nascita. Infine, l’ultimo carattere è un codice di controllo, calcolato in base ai caratteri precedenti per verificarne la correttezza e prevenire errori di trascrizione.

Per i soggetti giuridici, invece, il Codice Fiscale è composto da undici cifre, di cui le prime sette rappresentano il numero di matricola dell’azienda o dell’ente, le tre successive identificano l’ufficio delle imposte competente e l’ultima cifra è un codice di controllo. Questa struttura garantisce un’identificazione univoca e facilita le operazioni fiscali e amministrative.

La burocrazia

In Italia, la richiesta di documenti e l’interazione con la burocrazia rappresentano spesso una sfida gravosa per i cittadini. La necessità di compilare moduli complessi, presentare svariate attestazioni e affrontare lunghe attese presso gli uffici pubblici può trasformarsi in un vero e proprio labirinto di procedure.

Anche per i documenti essenziali, i cittadini si trovano spesso a dover affrontare file interminabili e procedure farraginose. La raccolta della documentazione richiesta, la compilazione dei moduli e la presentazione agli uffici competenti possono richiedere un investimento significativo di tempo ed energie. Questa complessità burocratica rende spesso l’accesso ai servizi un processo frustrante.

Ricevere il codice fiscale a casa, pagando

Esistono servizi online come “Romaexpress” che offrono una soluzione per semplificare l’ottenimento del Codice Fiscale. Invece di affrontare direttamente la burocrazia, gli utenti possono delegare la pratica a questi intermediari, ricevendo il documento direttamente a domicilio.

Il servizio prevede un costo di 49 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 22%, pari a 10.78 euro, portando il totale a circa 60 euro. Per usufruire di questa comodità, è necessario fornire la documentazione richiesta dalla piattaforma, che si occuperà di espletare le pratiche necessarie e spedire il Codice Fiscale all’indirizzo indicato.