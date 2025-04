ALLERTA NASA: “Preparatevi a spostarvi verso zone più elevate”, arriva la super inondazione | Si forma 1 volta ogni 1000 anni

La NASA ha previsto per il prossimo futuro alcune inondazioni pesantissimo che si sono verificate raramente nel corso della storia.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) è un’agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti responsabile del programma spaziale civile, nonché della ricerca aeronautica e aerospaziale. Fondata nel 1958, la sua missione principale è quella di esplorare e scoprire l’universo e la nostra Terra.

Oltre alle sue iconiche missioni spaziali, NASA svolge una vasta gamma di attività scientifiche e tecnologiche. Queste spaziano dalla ricerca sul cambiamento climatico e lo studio dei fenomeni terrestri attraverso satelliti di osservazione, allo sviluppo di nuove tecnologie per il volo e l’esplorazione spaziale.

Un compito fondamentale di NASA è anche quello di promuovere l’innovazione tecnologica. Le scoperte e le invenzioni realizzate per le missioni spaziali spesso trovano applicazioni in svariati settori della vita quotidiana, dalla medicina ai materiali, dall’informatica alle comunicazioni.

La NASA svolge un ruolo cruciale nell’educazione e nella divulgazione scientifica. Attraverso programmi didattici, risorse online e coinvolgimento del pubblico, l’agenzia mira a ispirare studenti e cittadini di tutte le età, promuovendo l’interesse per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica e contribuendo a formare la prossima generazione di scienziati e ingegneri.

Il cambiamento climatico

Il nostro pianeta sta attraversando una fase di significativo cambiamento climatico, caratterizzato principalmente da un aumento delle temperature medie globali. Questo riscaldamento, causato in larga misura dalle emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane, sta innescando una serie di eventi estremi.

Il mondo è testimone di crescenti ondate di calore intenso e prolungato, siccità sempre più severe che mettono a rischio l’approvvigionamento idrico e la produzione agricola, e un aumento della frequenza e dell‘intensità di eventi meteorologici estremi come tempeste, uragani e alluvioni. Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari contribuisce all’innalzamento del livello del mare, minacciando le comunità costiere e gli ecosistemi insulari.

Prevista grave inondazione

Secondo le previsioni, alcune aree centrali degli Stati Uniti si preparano a ricevere in soli cinque giorni una quantità di pioggia equivalente a quattro mesi. Gli esperti di AccuWeather, collegati alla NASA, descrivono l’evento come eccezionalmente raro, con accumuli pluviometrici così estremi da essere definiti statisticamente come eventi che si verificano una volta ogni mille anni.

Questa pioggia intensa, alimentata da un “fiume atmosferico” che trasporta umidità dai tropici, rischia di causare inondazioni improvvise di portata storica e potenzialmente letali. La persistenza delle precipitazioni sulle stesse zone potrebbe portare rapidamente a gravi esondazioni fluviali, mettendo a serio rischio le comunità interessate.