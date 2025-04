Superenalotto, se vinci sei obbligato a dividere il premio in 2: passa la nuova legge | Vietato tenersi per sé tutto il malloppo

Novità importanti per le vincite al Superenalotto e non solo. In queste condizioni, sarà obbligatorio dividere il premio.

Il SuperEnalotto è una lotteria introdotta il 1° dicembre 1997, che ha sostituito il precedente Enalotto. Il suo funzionamento si basa sull’estrazione di sei numeri fortunati su un totale di 90. I giocatori tentano la sorte cercando di indovinare questa combinazione vincente, con l’obiettivo di aggiudicarsi il jackpot, un montepremi che cresce di concorso in concorso in assenza di vincitori del “6”.

La probabilità di centrare l’ambitissimo “6” al SuperEnalotto è estremamente bassa, attestandosi intorno a 1 su 622 milioni. Questa difficoltà nel prevedere l’esatta sequenza di sei numeri rende il jackpot particolarmente allettante e capace di raggiungere cifre considerevoli nel tempo. Tuttavia, il gioco offre anche premi minori per chi indovina un numero inferiore di elementi della combinazione.

La vincita record nella storia del SuperEnalotto è stata di ben 371,1 milioni di euro, vinti il 16 febbraio 2023 grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal, con 90 quote vendute in diverse ricevitorie. Questo evento ha segnato un primato non solo per l’Italia, ma anche a livello mondiale per quanto riguarda le lotterie.

Nonostante le bassissime probabilità di vincita del primo premio, il SuperEnalotto rimane uno dei giochi a premi più popolari in Italia. La speranza di una vincita che possa cambiare la vita, unita alla relativa semplicità della meccanica di gioco, continua ad attrarre milioni di giocatori ad ogni estrazione, alimentando un fenomeno sociale e culturale radicato nel paese.

SuperEnalotto e ludopatia

Vincere a giochi come il SuperEnalotto è un evento statisticamente raro, con probabilità estremamente basse di centrare il primo premio. La meccanica del gioco, basata sull’estrazione casuale di numeri, rende l’esito finale imprevedibile e fortemente dipendente dalla fortuna. È fondamentale approcciarsi a queste forme di intrattenimento con consapevolezza e prudenza.

Purtroppo, per alcune persone, il desiderio di vincita può trasformarsi in una vera e propria dipendenza patologica, conosciuta come ludopatia. Questa condizione comporta gravi conseguenze a livello personale, familiare ed economico, spingendo gli individui a investire somme sempre maggiori nel gioco, spesso trascurando le proprie responsabilità e cadendo in un circolo vizioso difficile da interrompere.

Dividere la vincita tra marito e moglie

Secondo la legge italiana e la giurisprudenza della Cassazione, le vincite al gioco, come quelle del SuperEnalotto o dei Gratta e Vinci, ottenute durante il matrimonio rientrano a pieno titolo nella comunione dei beni. Questo principio si applica anche se il biglietto vincente è stato acquistato con denaro personale di uno solo dei coniugi.

Di conseguenza, in caso di vincita, il coniuge fortunato è obbligato a condividere l’importo al 50% con l’altro. Qualora il vincitore utilizzi l’intera somma per sé, il coniuge non beneficiario ha il diritto di richiedere la ricostituzione della comunione, ovvero la restituzione della metà del valore speso unilateralmente. Inoltre, se la vincita viene impiegata per acquistare un bene di comune accordo, tale acquisto diventerà automaticamente proprietà condivisa al 50% tra i coniugi.