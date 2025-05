Catania, il girarrosto migliore della città è in questo buco di 12 metri quadrati: le patate sono gratis | Fuori c’è sempre l’inferno

Storico girarrosto a Catania, pollo e patate come si faceva una volta con porzioni abbondanti e tanta coda. Cosa c’è da sapere.

La cultura della “brace” a Catania, e in particolare lungo la storica Via Plebiscito, affonda le sue radici in una tradizione popolare e conviviale profondamente sentita. Questa arteria, che circonda il cuore antico della città, è da sempre animata da un susseguirsi di locali e piccole attività che celebrano il rito della carne cotta sulla griglia.

Lungo Via Plebiscito, la preparazione della carne alla brace non è semplicemente un metodo di cottura, ma un vero e proprio spettacolo. I profumi invitanti che si sprigionano dalle griglie attirano passanti e residenti, creando un’atmosfera vivace e festosa. La scelta della carne, spesso di provenienza locale, è un elemento centrale.

L’esperienza di gustare una grigliata in uno dei locali di Via Plebiscito va oltre il semplice pasto. È un momento di condivisione e socialità, spesso accompagnato da contorni tipici della cucina catanese e da un buon bicchiere di vino locale. L’ambiente informale e accogliente contribuisce a creare un’atmosfera autentica.

La persistente popolarità della cultura della brace lungo Via Plebiscito testimonia il forte legame dei catanesi con le proprie radici gastronomiche e con un modo di vivere il cibo come momento di convivialità e piacere. Questa tradizione continua a evolversi, mantenendo però intatto il suo spirito originario.

Il pollo allo spiedo

Il pollo allo spiedo con le patatine fritte è un classico intramontabile della cucina in Sicilia così come in molte altre regioni. Questa combinazione semplice ma gustosa è apprezzata da grandi e piccini, rappresentando spesso un pasto conviviale, ideale per una cena informale.

La diffusione di questa usanza è legata alla praticità e al sapore del pollo cotto lentamente allo spiedo, che lo rende tenero e succoso, con una pelle croccante e saporita. Le patatine fritte, croccanti, completano perfettamente il piatto, offrendo un contrasto di consistenze e sapori molto gradito.

Il pollo allo spiedo del sig. Stracuzzi

A Catania, il pollo allo spiedo del signor Stracuzzi è una vera istituzione, un piccolo locale rinomato esclusivamente per l’asporto. La sua fama si basa su un pollo ben cotto, succoso e con un condmento saporita che lo distingue. Le patatine fritte, sempre abbondanti, sono il contorno ideale per questo piatto semplice ma apprezzatissimo dai catanesi.

Da un paio di generazioni la famiglia Stracuzzi porta avanti questa attività. La sua consolidata reputazione in città suggerisce una tradizione familiare radicata nel tempo, tramandando di padre in figlio la cura nella preparazione di questo amato pollo allo spiedo.