Bonus acqua calda: da ora ti farai per sempre la doccia gratis | È scritto nero su bianco nel PNRR

Novità importanti dal punto di vista dei bonus e della transizione energetica. Cosa c’è da sapere per sfruttare gli incentivi.

La transizione energetica rappresenta oggi una necessità impellente e una sfida cruciale per il futuro del nostro pianeta. Essa consiste nel passaggio da un sistema energetico basato prevalentemente su fonti fossili (carbone, petrolio, gas naturale) a un modello fondato su fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse). Questa trasformazione è fondamentale per affrontare la crisi climatica in corso.

Oltre all’aspetto ambientale, la transizione energetica riveste un’importanza strategica per la sicurezza e l’indipendenza energetica dei paesi. La dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili espone le nazioni a fluttuazioni di prezzo e a rischi geopolitici. Sviluppare fonti energetiche interne e sostenibili riduce questa vulnerabilità, creando un sistema più resiliente e stabile nel lungo termine.

Dal punto di vista economico, la transizione energetica offre significative opportunità di crescita e innovazione. Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie rinnovabili creano nuovi settori industriali, generano posti di lavoro qualificati e stimolano la ricerca e lo sviluppo di soluzioni energetiche più efficienti e competitive.

La transizione energetica ha importanti implicazioni sociali. Un sistema energetico basato su fonti rinnovabili può contribuire a migliorare la qualità dell’aria e la salute pubblica, riducendo l’inquinamento atmosferico causato dai combustibili fossili. Inoltre, può favorire un accesso più equo all’energia, soprattutto nelle aree più remote o svantaggiate, attraverso soluzioni decentralizzate e a basso costo.

Cosa sono le ESCo

Le ESCo, acronimo di Energy Service Company, sono società che offrono servizi integrati per migliorare l’efficienza energetica presso i propri clienti. A differenza delle tradizionali aziende fornitrici di energia, le ESCo si assumono il rischio tecnico ed economico degli interventi, garantendo al cliente un risparmio energetico misurabile e concordato contrattualmente.

Il loro operato spazia dalla diagnosi energetica alla progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento, come l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione di impianti obsoleti con tecnologie più efficienti, l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e l’ottimizzazione della gestione energetica.

L’Ecobonus col PNRR

È in arrivo un decreto che prevede un ecobonus fino al 100%, combinando una parte di finanziamento a fondo perduto e una parte come prestito, destinato a interventi di riqualificazione energetica sugli immobili di edilizia residenziale pubblica. Questa misura, finanziata dal PNRR, mira a promuovere la ristrutturazione degli edifici esistenti.

Il decreto attuativo, predisposto dai Ministeri competenti in linea con la Legge di Bilancio 2025, stanzia quasi 1,4 miliardi di euro per questi lavori, con l’obiettivo primario di ottenere un risparmio energetico di almeno il 30%. Le ESCo saranno le principali beneficiarie di questo ecobonus, che si concretizzerà in sovvenzioni fino al 65% e in una quota di finanziamento tramite prestito fino al 35%.