Lavoro: posto fisso a tempo indeterminato, retribuzione 85.000€ all’anno | Unico requisito: amante della vita all’aria aperta

Nuove e suggestive opportunità di lavoro che permettono di ricevere un discreto stipendio. Basta amare la natura.

Il mondo del lavoro ha subito trasformazioni profonde e accelerate, soprattutto negli ultimi anni, influenzato da fattori come la globalizzazione, l’innovazione tecnologica e recenti eventi globali. Si è assistito a un progressivo spostamento verso un’economia basata sui servizi e sulla conoscenza, con una crescente domanda di competenze digitali e specializzazioni tecniche.

L’avvento di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e l’automazione, sta ridefinendo le mansioni e i ruoli professionali, portando alla scomparsa di alcune professioni tradizionali e alla nascita di nuove. Allo stesso tempo, si è registrata una maggiore flessibilità nelle modalità di lavoro, con la diffusione del lavoro da remoto e di forme contrattuali più dinamiche, come il lavoro a progetto e le collaborazioni freelance.

La pandemia di COVID-19 ha agito da catalizzatore per molti di questi cambiamenti. Le aziende hanno dovuto adattarsi rapidamente a nuovi modelli operativi, investendo in infrastrutture digitali e sviluppando nuove competenze nei propri dipendenti.

Si è osservata una crescente attenzione verso temi come la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d’impresa, che stanno influenzando le strategie aziendali e la domanda di nuove figure professionali specializzate in questi ambiti. Il mondo del lavoro continua quindi a evolversi rapidamente, richiedendo ai lavoratori e alle aziende una costante capacità di adattamento.

Il boom dello smart working

La pandemia da COVID-19 ha segnato un punto di svolta nel mondo del lavoro, portando a un’impennata senza precedenti dello smart working. Le restrizioni e le necessità di distanziamento sociale hanno costretto molte aziende ad adottare rapidamente modelli di lavoro da remoto per garantire la continuità operativa.

Questa transizione forzata ha rivelato i vantaggi del lavoro agile, come la maggiore flessibilità per i dipendenti e potenziali risparmi per le aziende. Sebbene con la fine delle emergenze sanitarie si sia assistito a un parziale rientro in ufficio, lo smart working è rimasto una modalità di lavoro diffusa, integrandosi in molte realtà aziendali come un’opzione flessibile.

Da 14 euro al giorno a 85.000 l’anno

Una giovane statunitense ha realizzato il suo desiderio di lavorare all’aria aperta diventando guardia forestale, con uno stipendio annuo di circa 85.000 euro. Il suo ruolo attuale, come ha raccontato alla CNBC, la vede impegnata nella gestione e crescita delle foreste, nella vendita di legname e nel supporto antincendio durante i periodi critici.

Iniziando con mansioni di misurazione degli alberi e una paga oraria di 15 dollari, la sua carriera è progredita costantemente. Dopo un primo incarico permanente in Colorado nel 2018, nel 2022 ha ottenuto la promozione a supervisore forestale, raggiungendo nel 2024 una retribuzione base di 77.390 dollari, incrementata da straordinari per un totale di 92.100 dollari.