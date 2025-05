Altro che Lehman Brothers, assalto ai bancomat di queste banche italiane | Stanno fallendo una ad una, correntisti tremano

Situazione difficile per molti istituti bancari nell’ultimo periodo, scatta l’allarme premature per molti possessori di conti.

Una banca è un’istituzione finanziaria che svolge un ruolo cruciale nell’economia, agendo come intermediario tra chi ha capitali da depositare e chi necessita di finanziamenti. La sua attività principale consiste nella raccolta di risparmio attraverso varie forme di deposito e nell’erogazione di credito tramite prestiti. Le banche guadagnano principalmente dalla differenza tra gli interessi attivi sui prestiti e gli interessi passivi sui depositi.

Il sistema bancario italiano è composto da diverse tipologie di istituti, tra cui banche commerciali, banche di credito cooperativo e banche popolari. Secondo i dati più recenti disponibili, fino a qualche anno fa si contavano circa 332 banche. Negli ultimi decenni, si è assistito a un processo di consolidamento del settore, con una riduzione del numero complessivo degli istituti.

Anche il settore bancario italiano è suscettibile alle dinamiche economiche generali. Periodi di crisi economica possono portare a un aumento dei crediti deteriorati, ovvero prestiti che i debitori non riescono a rimborsare regolarmente. Questo può erodere la redditività delle banche e mettere a rischio la loro stabilità.

Nonostante le sfide economiche, le banche italiane continuano a svolgere un ruolo essenziale nel supportare l’economia reale, finanziando imprese e famiglie e facilitando le transazioni commerciali. L’evoluzione del settore è inoltre caratterizzata dalla crescente importanza della digitalizzazione.

Quando una banca fallisce

Quando una banca fallisce, si innescano meccanismi per proteggere i depositanti. In Italia, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) garantisce i depositi fino a 100.000 euro per ogni cliente e per ogni banca. Questo significa che i correntisti, i titolari di conti deposito e i possessori di libretti di risparmio sono tutelati fino a tale cifra.

Nel caso di MPS, la sua storia è stata segnata da difficoltà finanziarie che hanno portato a interventi di salvataggio da parte dello Stato per evitare il fallimento e proteggere i risparmiatori. Questi interventi, spesso complessi e costosi per le finanze pubbliche, mirano a ristabilire la solidità dell’istituto e a garantire la continuità dei servizi bancari per i clienti.

Non positivo il 2025 di molte banche

Le tensioni commerciali promosse dall’amministrazione Trump e il conseguente indebolimento dell’economia globale potrebbero esercitare una duplice pressione sulle banche. Da un lato, le difficoltà finanziarie delle aziende potrebbero compromettere la qualità dei loro debiti verso gli istituti di credito. Dall’altro lato, ulteriori riduzioni dei tassi di interesse da parte delle banche centrali rischiano di diminuire i profitti derivanti dagli interessi bancari.

Recenti analisi degli economisti di Goldman Sachs hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti per l’ultimo trimestre del 2025, portandole allo 0,5% dall’1%. Questa situazione ha già avuto un impatto negativo sulla performance di diverse banche italiane dall’inizio dell’anno, con cali significativi per Banco Bpm, Bper e Monte dei Paschi di Siena, e flessioni più contenute per Mediobanca e Intesa Sanpaolo. Fanno eccezione UniCredit e Popolare di Sondrio, che mostrano ancora una crescita positiva.