ALLERTA ALIMENTARE Conad, “ci scusiamo per il disagio arrecato”: la catena chiede di restituire queste scatolette | Le hai in dispensa da mesi senza sapere cosa rischi

Richiamato questo prodotto utilizzatissimo in tutte le case, occorre restituirlo per evitare rischi per la salute.

Il Ministero della Salute e i produttori alimentari attivano procedure di richiamo di lotti di prodotti quando viene rilevato un rischio potenziale o accertato per la salute dei consumatori. Questa azione preventiva è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica.

Una delle cause più comuni di richiamo è la contaminazione da agenti patogeni come Salmonella, Listeria o E. coli. La presenza di questi batteri negli alimenti può causare gravi infezioni alimentari. Altre ragioni includono la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, che possono scatenare reazioni pericolose in persone sensibili.

Anche errori nel processo produttivo, come un trattamento termico insufficiente o l’utilizzo di ingredienti non conformi, possono portare a un richiamo. Allo stesso modo, difetti di confezionamento che compromettono l’integrità del prodotto e ne favoriscono il deterioramento o la contaminazione sono motivo di allerta.

Il richiamo di un lotto di prodotti è una misura di sicurezza essenziale attivata in presenza di qualsiasi anomalia che possa compromettere la salute dei consumatori. Che si tratti di contaminazioni, errori di etichettatura o difetti di produzione, l’obiettivo primario è rimuovere tempestivamente dal mercato i prodotti potenzialmente dannosi.

Presenza di corpi estranei

Quando un prodotto viene richiamato per la presenza di corpi estranei, i rischi per i consumatori possono variare a seconda della natura, dimensione e quantità di tali corpi. L’ingestione accidentale può causare lesioni di diversa gravità. Oggetti appuntiti o taglienti, come schegge di vetro o metallo, possono provocare lacerazioni o perforazioni nel tratto gastrointestinale.

Anche corpi estranei non taglienti, se di dimensioni considerevoli, possono causare ostruzioni a livello dell’esofago o dell’intestino, impedendo il normale transito del cibo e provocando sintomi come dolore addominale, gonfiore, vomito e, nei casi più seri, la necessità di un intervento per rimuoverli. Nei bambini piccoli, il rischio di soffocamento a causa dell’inalazione di piccoli oggetti è particolarmente elevato.

Conad richiama i filetti di tonno

Conad ha disposto, a scopo precauzionale, il ritiro di un lotto specifico di “Filetti di tonno al naturale Conad” in vaso vetro da 200g (EAN 8003170020948, da consumarsi pref. entro 12/2027, lotto L346G). Il prodotto è fabbricato per Conad da IASA srl a Pellezzano (SA).

La decisione è stata presa per il potenziale rischio di presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute, Conad invita i clienti in possesso di confezioni appartenenti al lotto indicato a restituirle al punto vendita d’acquisto per ottenere una sostituzione o un rimborso.