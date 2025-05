Sant’Agata Li Battiati, la Portofino della Sicilia orientale | È suo il guinness, stipendi da Paperone: silurate persino Palermo e Catania

La Sicilia è tra le posizioni più basse in Italia come ricchezza, ma sorprendentemente al primo posto c’è un paesino.

La ricchezza in Italia presenta una marcata disparità tra le sue macroaree geografiche: Nord, Centro e Sud. Tradizionalmente, il Nord Italia si colloca al primo posto per PIL pro capite e reddito disponibile, grazie a un tessuto industriale più sviluppato. Questa concentrazione di attività economiche si traduce in una maggiore ricchezza media per abitante rispetto al resto del paese.

Il Centro Italia si posiziona generalmente in una fascia intermedia. Regioni come il Lazio e la Toscana vantano un’economia diversificata, con un importante contributo del settore terziario, del turismo e di alcune nicchie industriali. Il PIL pro capite e il reddito disponibile sono inferiori al Nord ma superiori a quelli del Mezzogiorno.

Il Sud Italia, comprendente le regioni meridionali e le isole, presenta storicamente indicatori di ricchezza inferiori. Il PIL pro capite e il reddito disponibile sono generalmente più bassi, accompagnati da tassi di disoccupazione più elevati, soprattutto giovanile e femminile. Fattori come infrastrutture meno sviluppate e una maggiore incidenza di economia sommersa contribuiscono.

Nonostante alcuni segnali di ripresa e tentativi di colmare il divario, la differenza di ricchezza tra Nord, Centro e Sud rimane una questione strutturale complessa. Le politiche economiche nazionali e regionali cercano di promuovere la crescita e l’occupazione nel Mezzogiorno, ma la strada verso una maggiore coesione economica e sociale è ancora lunga.

I comuni più ricchi d’Italia

Secondo le più recenti rilevazioni, Portofino si conferma al primo posto tra i comuni più ricchi d’Italia per reddito pro capite. Questo affascinante borgo ligure, noto per il suo porto pittoresco e l’esclusività delle sue residenze, mantiene la sua leadership grazie a una concentrazione di contribuenti.

Tuttavia, la classifica dei comuni più ricchi non si limita a Portofino. Altre località, spesso situate nel Nord, si distinguono per un reddito medio elevato. Tra queste figurano centri come Lajatico in Toscana, noto per essere il paese di Andrea Bocelli, e diversi comuni dell’hinterland milanese come Basiglio e Segrate, che beneficiano di un tessuto economico dinamico e di una forte presenza di aziende.

Sant’Agata Li Battiati primo in Sicilia

Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania, si distingue come il comune più ricco della Sicilia secondo le dichiarazioni fiscali del 2023, con un reddito medio annuo di 27.926,71 euro. Segue San Gregorio di Catania, staccato di circa 600 euro. Palermo, pur essendo il capoluogo, non rientra nella top ten dei comuni isolani con il reddito più alto.

Tra i capoluoghi provinciali, Messina si posiziona al settimo posto con 21.935,49 euro. La classifica dei primi dieci comuni siciliani per reddito medio pro capite include, oltre ai già citati, Aci Castello, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Viagrande, Taormina, Aci Bonaccorsi e Valverde, evidenziando una concentrazione di maggiore ricchezza nell’area catanese.