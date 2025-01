Welfare, aiuti per 1.300€ all’anno destinati a 30 milioni di famiglie | In pochissimi sanno come accedervi

Sei a conoscenza di questi aiuti destinati a 30 milioni di famiglie? Senza saperlo potresti rinunciare a circa 1.300€ l’anno.

Come ben sappiamo, il nostro Governo garantisce moltissime agevolazioni ai cittadini italiani con difficoltà economiche. Purtroppo però, una buona fetta della popolazione non richiede queste prestazioni sociali a cui avrebbe diritto. Questi aiuti possono raggiungere complessivamente circa 1.300€ l’anno e rinunciarvi non è una scelta intelligente.

Ecco dunque nel dettaglio come ricevere questo denaro e come accedervi facilmente.

Ogni anno, un terzo delle persone che potrebbero beneficiare degli aiuti garantiti dal Governo, rinuncia a circa 1.300€, ossia 110€ al mese. Una cifra che potrebbe sicuramente alleggerire le spese quotidiane e aiutare una buona fetta delle famiglie. Stando alle recenti statistiche, la situazione in Italia è veramente allarmante e le prestazioni sociali che potrebbero fare la differenza, vengono piuttosto ignorate.

L’Assegno Unico per i figli e i vari bonus garantiti dallo Stato sono risorse fondamentali, ma in troppi non sanno come accedervi o, peggio ancora, non sono neanche a conoscenza della loro esistenza.

Le cause principali per cui non vengono richiesti i bonus

La motivazione principale per cui esiste questo fenomeno è sicuramente la scarsa informazione: molte persone non sanno di avere diritto a questi aiuti, o non capiscono come ottenerli. A questo si aggiunge poi la burocrazia, che è sicuramente un ostacolo non indifferente. Ad esempio, la difficoltà nell’utilizzare i servizi digitali rappresenta un grosso freno (soprattutto per le persone più anziane o meno esperte con la tecnologia). Come se non bastasse, per alcuni chiedere aiuto allo Stato è ancora visto come qualcosa di cui vergognarsi e dunque da evitare.

Per fortuna però, il welfare italiano garantisce moltissime opportunità e non dovresti più sottovalutarle.

I contributi che potrebbero spettarti

Nonostante dunque le complessità e la scarsa informazione, il welfare italiano offre numerose opportunità. L’Assegno Unico Universale, per esempio, è un valido sostegno per le famiglie con i figli, mentre l’Assegno d’Inclusione cerca di contrastare la povertà. Inoltre, è possibile accedere a numerosi bonus sociali che rendono le spese quotidiane più sostenibili. Attraverso il portale INPS è possibile accedere al proprio profilo e scoprire di quali agevolazioni abbiamo pieno diritto. I CAF e i patronati offrono inoltre assistenza gratuita per aiutare a districarsi nelle varie prassi da seguire.

Insomma, affinché il welfare italiano funzioni al meglio, informati anche tu su tutti i benefici a cui puoi accedere. Alla fine dell’anno potrai contare migliaia di euro d’aiuto!