Rimborso bancomat, accredito inaspettato per pochi fortunati: chi firma la richiesta si aggiudica una cifra stellare

Un rimborso inatteso per chi usa il bancomat: tantissimi soldi per pochissimi fortunati

Oggi come oggi, tantissimi cittadini usano quotidianamente il bancomat. Questa carta è comoda sia per prelevare denaro contante, da usare poi nei negozi e in qualunque situazione occorra, sia per effettuare pagamenti digitali: la comodità sta nel fatto che, grazie alla moderna tecnologia degli smartphone e degli smartwatch, è possibile caricare la propria carta sul dispositivo ed effettuare quindi pagamenti senza neanche dover tirare fuori il portafoglio.

Uno dei difetti che in molti riscontrano in relazione al bancomat è però quello della fatica di realizzare quanto si spende: poiché non si hanno fisicamente in mano i contanti, infatti, è facile spendere e spandere senza neanche capire esattamente la cifra sborsata.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia: per chi usa il bancomat, infatti, potrebbe presto arrivare un accredito decisamente poco previsto ma sicuramente gradito. Ecco di che cosa si tratta!

Un risarcimento ricchissimo per chi usa il bancomat: scopri se puoi ottenerlo

Negli scorsi giorni, l’Antitrust degli Stati Uniti ha messo al centro delle proprie indagini Mastercard e Visa. Molti clienti, infatti, hanno presentato dei reclami relativi al costo delle commissioni applicate alle transazioni e questo è saltato all’occhio dell’autorità a tutela della concorrenza, che da tanti anni tiene d’occhio la questione. Già nel 2018, Mastercard e Visa hanno raggiunto un accordo stragiudiziale con i ricorrenti, un totale di 19 commercianti e si sono impegnate a pagare 6.2 milioni di dollari. La negoziazione è quindi continuata e si è mossa anche in ottica del futuro: nei prossimi 3 anni, si impegnano a ridurre le commissioni di almeno 4 punti base e di non superare i livelli raggiunti nel 2023 per i prossimi 5 anni.

In questo modo, i due colossi sono venuti incontro in primo luogo alle piccole imprese che, secondo i calcoli effettuati sulla base delle promesse per i prossimi anni, si stima che risparmieranno circa 30 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni!

Come ottenere il risarcimento

Vista la situazione, Visa deve pagare 104.60 milioni di dollari e Mastercard, invece, 92.80 milioni di dollari. Ad avere diritto al risarcimento sono migliaia di utenti in America e, nel dettaglio, tutti quelli che hanno effettuato operazioni con carte Mastercard o Visa emesse negli Stati Uniti tra l’ottobre del 2007 e il luglio 2024. Anche nel caso in cui non fossero state emesse negli USA, per avere diritto del rimborso le carte devono essere comunque state adoperate presso sportelli collocati nel territorio statunitense.

Per ottenere la cifra che spetta, è necessario inviare un reclamo con i propri dati e la prova dei pagamenti effettuati nel periodo indicato: questo va presentato entro il 22 gennaio 2025.