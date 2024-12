Bonus scuola, centinaia di euro risparmiati: il costo più gravoso per le famiglie svanisce in un istante

Finalmente arriva un bonus che può davvero risollevare tutte le famiglie. Riguarda la scuola

Una delle spese più gravose che le famiglie si trovano a dover affrontare è quella relativa alla scuola. Tralasciando chi sceglie deliberatamente di iscrivere i propri figli in un istituto privato o paritario, dove quindi c’è una retta mensile o annuale da pagare, anche chi si affida alla scuola pubblica si trova a dover sborsare molti soldi per l’istruzione della prole.

Il primo costo da sostenere è quello relativo al materiale scolastico: comprare ogni anno cartelle, quaderni, diari, astucci, penne e pennarelli ha un costo e se a questi si aggiungono anche gli extra per i lavoretti e i progetti è normale che il conto schizzi alle stelle!

Molto costosi, poi, sono anche i libri di testo: per quanto in alcuni casi si acquistino quelli usati presso le librerie che garantiscono questo servizio o da famiglie che li hanno usati negli anni precedenti, comunque la somma è importante e a fine anno si sente eccome.

Finalmente, però, arriva un bonus specifico per chi fatica ad affrontare queste spese ma, dall’altro lato, vuole garantire ai propri figli tutto ciò di cui hanno bisogno: ecco di che cosa si tratta.

Bonus scuola, famiglie mai così felici

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2025, al momento in discussione al Parlamento, potrebbe entrare in vigore un’agevolazione specifica per le famiglie in condizioni economiche precarie. Si tratterebbe di un fondo specifico volto a contrastare la povertà alimentare riferita all’ambiente scolastico, quindi avrebbe la forma di un bonus rivolto in modo diretto ai figli che frequentano la scuola primaria. Il bonus, conosciuto anche come “nuovo bonus scuola figli”, garantirebbe ai più piccoli l’accesso alla mensa scolastica.

Per il 2025 e il 2026 sono stati stanziati, per questo bonus, 500mila euro ma a partire dal 2027 ci si aspetta un incremento significativo, con le risorse che dovrebbero arrivare ad un milione di euro. In questo modo, anche i figli di famiglie che non riescono a pagare la retta per la mensa potranno frequentarla, assicurandosi così un pranzo adeguato al loro fabbisogno e alle loro necessità.

Come accedere al bonus

Al momento è necessario attendere il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per stabilire le modalità operative relative al bonus. Innanzitutto, si dovrà comprendere quali siano i criteri di riparto delle risorse tra i comuni, quindi poi le procedure di monitoraggio e di rendicontazione, che dovranno essere trasparenti e chiare.