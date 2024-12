Acquisto casa, non farti abbindolare dalle promesse: prima del mutuo fatti due conti | Questa cifra è fondamentale

Frenate l’entusiasmo dell’acquisto della casa, in quanto ci sono dei calcoli da fare prima di stipulare il contratto del mutuo. Questa cifra è fondamentale.

Il mercato immobiliare non è sempre stabile, in quanto ci sono anni in cui è conveniente investire nel mattone e altre volte che è meglio lasciare perdere, visto che i tassi sono alle stelle. Ci sono situazioni per cui il cittadino non può valutare l’andamento del mercato ma necessita di una casa nel minor tempo possibile.

Soprattutto se acquistate la prima casa e siete magari giovani e ancora inesperti, potreste prendere degli abbagli, se non ponderate la decisione, prima di dire “sì” alla prima casa vista. Come vi vengono mostrati, gli appartamenti sembrano tutti perfetti a una prima occhiata, ma in realtà alcuni potrebbero nascondere delle insidie.

Muffa e umidità per esempio, così come alte spese da sostenere e così via. Per questo motivo, prima di procedere con l’acquisto della casa, fareste meglio a non farvi abbindolare dalle promesse ma a farvi dei calcoli approfonditi, per sapere se la stipula del contratto possa o meno convenire.

Dove fare il mutuo della casa

Quando avete trovato la casa dei vostri sogni, se non avete contanti alla mano, sarete inevitabilmente costretti ad aprirvi un mutuo in banca per poter anticipare tutto il capitale richiesto. Prima di accettare un contratto, è sempre consigliabile farsi fare dei preventivi in tutti gli istituti presenti nella vostra zona, in modo da valutare l’offerta migliore per voi.

Ci sono alcuni fattori che devono essere inseriti per forza, come per esempio l’assicurazione sulla casa, evitata da molti ma fondamentale in caso di problemi improvvisi e altri che devono essere valutati attentamente come i tassi (la scelta del tasso fisso o variabile è cruciale) e l’eventuale presenza o meno di un garante.

Come poter risparmiare sull’acquisto casa

Prima di stipulare un contratto di mutuo per l’acquisto della casa, ci sarebbero diversi aspetti da vagliare che potrebbero farvi risparmiare notevolmente. Fate tutti i controlli necessari per capire cosa state andando a comprare, iniziando facendovi fare una valutazione dell’immobile e un controllo del contratto da un avvocato per capire se ci possa essere qualche clausola che va contro di voi. Inoltre, tramite un agente immobiliare, valutate una quotazione della zona, in modo da capire qual è il prezzo massimo che un venditore può chiedere. In questo modo potrete rinegoziare anche la proposta.

Inoltre, verificate se l’immobile presenta spese accessorie e ricordatevi che in caso di acquisto di prima casa, ci saranno diverse agevolazioni su cui poter puntare, come per esempio la riduzione dell’Iva se acquistate da un’impresa e dell’imposta di registro se acquistate da un privato. Facendo un controllo dettagliato, eviterete spiacevoli sorprese future e costi imprevisti.