Bonus prima casa, pochi giorni alla scadenza: a gennaio questi soldi te li scordi | Di’ addio allo sconto sul mutuo

Il bonus prima casa è attivo ancora per pochi giorno, non fatevelo scappare, se no a gennaio questi soldi ve li potete scordare.

Per la Società, siamo ufficialmente grandi e indipendenti soltanto quando siamo riusciti ad andare via da casa dei nostri genitori, vivendo in una casa nostra, comprata o in affitto, iniziando così la nostra vita da adulti.

A prescindere dal fatto che una casa la vogliate per voi da soli o per la vostra famiglia, purtroppo oggi giorno, pare che trovare un buon lavoro non conti poi molto. Non è sempre facile riuscire a pagare tutte le spese con il proprio lavoro, non lo è in affitto, figuriamoci, con l’intento di stipulare un mutuo.

Per questo motivo, fareste meglio a utilizzare il bonus prima casa, entro queste poche settimane, prima che venga cancellato. Da gennaio potrete dire addio a questa agevolazione.

Come fare la domanda per ottenere il bonus prima casa

Il bonus prima casa, ancora presente in questa attuale Legge di Bilancio, offre appunto agevolazioni per l’acquisto del primo immobile, rispettando ovviamente determinati requisiti. Per chi rientra nei parametri, avrete ancora qualche settimana di tempo, per poter usufruire di tali sconti, in quanto da gennaio potrete dirgli addio. Per fare domanda, sappiate che dovrete inoltrare al notaio una dichiarazione, con un atto pari a quello che scrivereste per l’atto di trasferimento, specificando che volete avvalervi dei benefici fiscali di questo preciso bonus.

Dovrete inoltre precisare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, presentando anche l’ISEE aggiornato a quest’anno, per dimostrare il proprio reddito. Grazie a questo bonus prima casa, come rivelano dall’Agenzia delle Entrate, potrete ottenere diverse agevolazioni, come per esempio l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, per le compravendite non soggette all’Iva.

Chi ha diritto a questo bonus entro il 31 dicembre

Il bonus prima casa è incluso nella Legge di Bilancio 2024, motivo per cui, avrete tempo ancora qualche settimana, prima che venga cancellato. Non si sa ancora, se verrà inserito anche da gennaio 2025 e in quale maniera, per questo fareste meglio ad approfittarne, finché è certo.

Detto ciò, potranno beneficiare di questo aiuto tutti gli under 36 che hanno stipulato l’atto tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il bonus può essere ancora richiesto quest’anno, purché l’atto definitivo venga stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Inoltre, bisognerà avere un indicatore Isee non superiore ai 40mila euro annui. A ogni modo vi conviene recarvi ad un Caf per richiedere maggiori informazioni in merito, sperando di essere ancora in tempo per concludere la pratica.