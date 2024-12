ISEE, INPS grazia 7 milioni di italiani: per loro si arriva quasi allo zero | Pioggia di bonus a partire da gennaio

Una pioggia di bonus per migliaia di famiglie italiane: tutto merito dell’INPS

Il 2024 si è praticamente concluso ma, prima di poter fare i bilanci definitivi, è necessario aspettare ancora qualche settimana. E il periodo che stiamo per affrontare, soprattutto dal punto di vista economico, non è dei più facili: tra spese per pranzi e cene, regali e bollette a dicembre le famiglie italiane si trovano a spendere molto.

Sebbene proprio a dicembre molti lavoratori dipendenti ricevano la tredicesima mensilità proprio a supporto di questo periodo così oneroso, ma anche così bello, di fatto quando si inizia un anno nuovo il portafoglio è sempre piuttosto vuoto.

Con l’inizio del 2025, però, si ritornerà a parlare di bonus ed agevolazioni per i nuclei famigliari più fragili e, a tal proposito, si attende l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2025, che specificherà in modo netto e dettagliato quali misure saranno riconfermate, quali spariranno e quali saranno invece le novità.

Iniziamo con una bella notizia: a partire da gennaio, grazie all’INPS, 7 milioni di italiani verranno letteralmente baciati dalla fortuna e potranno ricevere una pioggia inaspettata di bonus.

Una pioggia di bonus per 7 milioni di italiani

Per più di 6 milioni di cittadini, l’INPS escluderà dal calcolo dell’ISEE l’Assegno Unico e questa è una vera svolta per loro, poiché di fatto significherà avere la possibilità di accedere più facilmente a tanti bonus ed agevolazioni. Un ISEE basso, infatti, consente di ricevere un Assegno Unico di quasi 200 euro a figlio che, moltiplicati per 12 mesi, fanno circa 2400 euro. Questa somma verrà quindi stornata dall’ISEE stesso e il reddito scenderà, consentendo alle famiglie di rientrare nei parametri da rispettare per la richiesta di altri bonus.

Al momento, questa di cui vi parliamo oggi è da vedere come una soluzione tampone in attesa che si introduca una misura strutturale. L’Assegno Unico, con la normativa attuale introdotta durante il governo Draghi, ha un impatto non positivo sull’ISEE e impedisce a chi ne ha più bisogno di richiedere altri bonus.

Come funziona l’Assegno Unico

L’Assegno Unico viene erogato alle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni fiscalmente a carico e con figli disabili, in questo caso senza limiti di età. Si compone di una parte fissa e di una parte variabile, calcolata sulla base dell’ISEE del nucleo famigliare.

Non è solo l’ISEE, però, a influenzare l’Assegno Unico: interviene anche il numero di figli per nucleo famigliare, la loro età ed eventuali maggiorazioni riconosciute nel caso specifico, per esempio in correlazione alla disabilità.