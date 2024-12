Bollette luce dimezzate, ora gli elettrodomestici si alimentano grazie alle finestre di casa: non ti serve più l’elettricità

Addio bollette stratosferiche, ora tutto funzionerà grazie alle finestre. Che rivoluzione

Uno dei problemi con i quali gli italiani si scontrano più spesso è quello economico. Se, per quanto riguarda la spesa alimentare, è possibile provare a scegliere supermercati più economici come ad esempio Eurospin o Lidl, dove comunque l’offerta è ampia e la qualità è ottima, per quanto riguarda le bollette è difficile riuscire a risparmiare. Il costo della materia prima è del tutto indipendente dal consumatore!

L’unico aspetto sul quale si può provare a fare qualcosa, in questo senso, è quello dei consumi: ecco quindi che si cerca di attivare lavastoviglie e lavatrice solo quando sono a pieno carico o ci si sforza a spegnere tutte le luci, quando non necessarie.

Di fatto, però, nei periodi più critici anche con i consumi più bassi in assoluto ci si è trovati a spendere tantissimi soldi rispetto a quelli che, in momenti storici più equilibrati, sarebbero stati richiesti: il conto corrente degli italiani è spesso in rosso.

Oggi abbiamo un consiglio per quanti sognano di poter utilizzare tutti gli elettrodomestici di casa senza avere il peso della bolletta sul cuore: le finestre sono il vero alleato, anche se nessuno lo sa!

Addio bolletta della luce costosissima: il trucco che rivoluziona tutto

Oggi parliamo delle finestre fotovoltaiche, una tecnologia moderna molto poco conosciuta ma decisamente rivoluzionaria. Si tratta di semplici pannelli fotovoltaici trasparenti che, proprio per via di questa ultima caratteristica, possono essere adoperati come finestre: in questo modo, lasciano entrare in casa la luce del sole e, al tempo stesso, la adoperano per la produzione di energia elettrica.

Quando si valuta l’installazione di questi dispositivi, è bene verificarne prima l’efficacia e la trasparenza: alcuni modelli non lasciano trapassare la stessa quantità di luce che passa con le finestre tradizionali, per cui è meglio evitare di collocarle in ambienti che hanno bisogno di grandi quantità di luce. Ecco però tutte le tipologie e i costi.

Tutto sulle finestre fotovoltaiche

Le finestre fotovoltaiche hanno prezzi che vanno da 0.90 €/Watt a 7.00 €/Watt. Il costo varia in base alla tipologia e alla qualità del vetro utilizzato, poiché esistono diversi materiali tra cui si può scegliere. A questa spesa va poi aggiunta quella relativa alla posa in opera.

In generale, poi, ne esistono di tre tipi: ci sono quelle con i vetri colorati, che conferiscono all’edificio un tocco di eleganza e di classe; quelli con i vetri semitrasparenti, che garantiscono privacy e sono ottimi, per esempio, per cantine e vani scale e infine quelli trasparenti, che fanno passare sia la luce che il calore.