UFFICIALE CODICE PATENTE – Un solo numerino ti scala 600€ diretti dal conto: a 9 su 10 lo assegnano al rinnovo | Solo 1 su 5 si accorge di averlo

Il nuovo Codice della Strada riscrive le regole della patente, ma un dettaglio sul retro della tessera può costarti caro.

Negli ultimi mesi il Governo ha accelerato il passo sulla riforma del Codice della Strada, introducendo misure più severe su sicurezza, responsabilità e controlli. Al centro delle modifiche non ci sono solo nuove regole per ciclisti e monopattini elettrici, ma anche novità sostanziali che riguardano la patente di guida.

Tra questi aggiornamenti, un tema sta passando sotto silenzio ma ha un impatto diretto sul portafogli di molti automobilisti: il sistema dei codici alfanumerici riportati sul retro della patente. Chi ha recentemente rinnovato o convertito la propria licenza potrebbe ritrovarsi assegnato un codice senza sapere esattamente cosa significhi. E in certi casi, può costare fino a 600 euro l’anno.

Il cambiamento nasce da una precisa volontà di adeguare il nostro sistema alla normativa europea, che impone una maggiore trasparenza e tracciabilità nelle abilitazioni alla guida. Ma mentre il fronte sicurezza sembra chiaro, i risvolti pratici ed economici per gli automobilisti sono meno noti – e più insidiosi di quanto si pensi.

Il nuovo volto della patente di guida

La patente è diventata a tutti gli effetti una “carta d’identità della guida”, con informazioni sempre più dettagliate e personalizzate. Da semplice documento abilitante, oggi la formato card UE racchiude una serie di codici specifici che indicano limitazioni, obblighi o abilitazioni aggiuntive.

Questi codici si dividono in due grandi categorie:

Quelli legati al veicolo (ad esempio, “solo con cambio automatico”),

Quelli riferiti alla persona (ad esempio, uso obbligatorio di occhiali o guida solo diurna).

Il problema è che, a differenza delle classiche annotazioni facilmente comprensibili, questi codici sono numerici e criptici, spesso accompagnati da sottocodici ancora più specifici. Uno dei più ricorrenti, assegnato a sorpresa durante il rinnovo della patente, è quello che fa discutere di più.

Il misterioso “Codice 05”: pochi lo notano, tanti lo pagano

Il Codice 05 è uno dei codici comunitari armonizzati introdotti per uniformare le patenti in Europa. Si tratta di una sigla che compare sul retro della patente, nella colonna 12, e indica limitazioni alla guida per motivi medici. Ma il codice non si ferma lì.

Infatti, a questo numero possono essere associati diversi sottocodici, ciascuno con una funzione specifica. Alcuni esempi:

05.01 Guida consentita solo in orario diurno,

05.03 Divieto di trasportare passeggeri,

05.06 Vietato agganciare rimorchi,

05.08 Divieto assoluto di consumo di alcol, anche in quantità minime.

Questi limiti non sono solo formali: sono sanzionabili se violati, e spesso richiedono adeguamenti assicurativi o medici che, nel corso del tempo, possono comportare una spesa considerevole. Secondo alcune stime, tra visite, certificazioni e costi indiretti, un codice come il 05.08 può tradursi in oltre 600 euro l’anno.