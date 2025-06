Ruggero Razza, “due novità chiave per sostenere imprese e enti locali”

Nell’ambito delle commissioni Bilancio e Affari Economici riunite, il deputato europeo Ruggero Razza è intervenuto nel dialogo con la Commissione Europea sull’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Due strumenti decisivi per portare a termine i progetti: «Abbiamo registrato – ha spiegato Razza – l’approvazione della revisione di metà termine della politica di coesione e, insieme, la comunicazione rivolta agli Stati membri lo scorso 4 giugno. Questi due documenti costituiscono un pacchetto integrato di strumenti in grado di garantire il completamento dei progetti e la tutela delle risorse stanziate» ha sottolineato l’europarlamentare siciliano.

Collaborazione Stati-istituti di credito per fondi di sostegno: Tra le novità più rilevanti illustrate dalla Commissione, Razza ha evidenziato «l’introduzione della collaborazione tra Stati membri e istituti di credito per la costituzione di fondi dedicati alle misure previste dal PNRR e a quelle compatibili con gli obiettivi principali della politica europea di coesione. Grazie a questi fondi – ha proseguito – potremo non solo sostenere in maniera più efficace le imprese, ma anche rafforzare il sostegno agli Enti locali e, attraverso questo meccanismo, protrarre la spesa oltre il 2026».

Apprezzamento per Fitto e Dombrovskis: Al termine del suo intervento, Razza ha rivolto i suoi complimenti al vicepresidente del Parlamento Europeo Raffaele Fitto e al vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis «per la chiarezza e l’efficacia delle misure presentate, che rappresentano un passo in avanti fondamentale per il rilancio economico e sociale dell’Unione». Con queste nuove potenzialità operative, il Parlamento Europeo punta a garantire che tutte le risorse del PNRR e della politica di coesione vengano spese con tempestività, trasparenza e pieno rispetto degli obiettivi di crescita sostenibile e coesione territoriale.