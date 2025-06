Arrestato parcheggiatore abusivo per tentata estorsione e minacce a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne straniero, già più volte sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di posteggiatore, indagato per i reati di tentata estorsione e di minaccia a pubblico ufficiale, fermo restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Lunedì mattina, una pattuglia delle motovolanti della Questura ha sorpreso in via Carlo Felice Gambino due uomini intenti a discutere animatamente. Tra questi, uno era un agente libero dal servizio, mentre l’altro corrispondeva al parcheggiatore abusivo noto agli operatori. Dopo aver parcheggiato, il poliziotto è stato avvicinato dall’uomo che, pretendendo il pagamento per il posteggio, lo ha minacciato con la frase “se non paghi ti taglio la gola” accompagnata da un gesto intimidatorio.

Nonostante l’agente si sia qualificato come pubblico ufficiale, il 39enne ha proseguito nelle minacce, fino all’intervento tempestivo delle motovolanti di passaggio, che hanno immobilizzato e arrestato l’indagato per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.