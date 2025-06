Volanti del Mare in Azione: controlli rafforzati lungo la Costa Catanese

Nel corso dello scorso fine settimana, le “Volanti del Mare” della Polizia di Stato hanno condotto un’intensa attività di vigilanza lungo l’intera fascia costiera di Catania, per oltre 30 chilometri, al fine di prevenire comportamenti illeciti che possano mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e garantire il rispetto delle aree marine protette. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a bordo delle moto d’acqua, si sono posizionati nelle zone a maggiore concentrazione di imbarcazioni, offrendo consigli utili sulle corrette modalità di ormeggio e navigazione, e segnalando la distanza di sicurezza dalla riva per evitare pericoli sia per i diportisti sia per i frequentatori dei fondali.

Tra sabato e domenica, la Questura di Catania ha identificato 55 persone a bordo di unità da diporto e moto d’acqua, di cui 15 con precedenti, e ha elevato sanzioni per un totale di 2.000 euro nei confronti di 14 comandanti, colpevoli di violazioni al Codice della Navigazione e al regolamento dell’Area Marina Protetta di Acitrezza. Le infrazioni più comuni hanno riguardato: Ancoraggio in zone vietate, velocità eccessiva, navigazione troppo vicino alla costa, con rischi per bagnanti e apneisti. Diffusione di musica ad alto volume (prima segnalazione per un diportista).

Inoltre, gli operatori hanno vigilato sul corretto svolgimento di una gara velica in un’area riservata e, dalle 8 alle 20, le moto d’acqua in servizio dalla Playa fino a Capomulini hanno catalizzato l’attenzione e la curiosità dei bagnanti, in particolare dei più piccoli, che hanno avuto modo di interagire direttamente con gli agenti.