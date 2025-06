ADDIO BLACKOUT – Apri questo sportellino segreto e ti salvi da una catastrofe | Tutti lo abbiamo in casa, nessuno lo usa

Un blackout improvviso può trasformare una giornata estiva qualunque in un disastro casalingo.

Basta un temporale, un sovraccarico di corrente, o un guasto improvviso: la corrente salta e l’intera casa si ferma. Frigorifero, ventilatori, Wi-Fi, ma soprattutto… la lavatrice, piena d’acqua a metà lavaggio.

Non c’è nulla di più frustrante di un blackout proprio mentre stai facendo il bucato. E quando succede, la domanda è sempre la stessa: ora come faccio?

In estate, con il caldo e l’umidità, bastano poche ore per trasformare un bucato bagnato in un ricettacolo di muffa e cattivi odori. Eppure esiste un trucco semplice, che pochissimi conoscono, per svuotare la lavatrice anche senza elettricità.

Non servono tecnici, né strumenti strani: solo sapere dove mettere le mani.

Blackout: perché aumentano proprio d’estate

Il consumo di energia nei mesi caldi raggiunge picchi altissimi: condizionatori accesi giorno e notte, frigoriferi sotto sforzo, lavatrici che girano a pieno ritmo. Tutto questo mette sotto pressione la rete elettrica, specialmente nelle città densamente popolate o nelle zone turistiche.

Nel 2024, secondo i dati dell’ARERA, l’Italia ha registrato un aumento del 12% dei blackout estivi rispetto all’anno precedente. La maggior parte si è verificata tra le 18 e le 22, cioè nel momento di massimo consumo casalingo. E quando la luce salta, il disagio non è solo l’assenza di corrente, ma tutto ciò che si blocca con essa.

La lavatrice: comfort… finché non si blocca

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più sottovalutati, ma anche uno dei più indispensabili. Ti accorgi del suo valore solo quando smette di funzionare. E con un blackout improvviso, se è a metà ciclo e piena d’acqua, non solo si ferma, ma può diventare un problema igienico.

I capi restano immersi, l’acqua ristagna, e dopo poche ore possono comparire macchie, muffa e cattivi odori. A volte la corrente torna dopo pochi minuti, altre volte ci vuole mezza giornata. Ma c’è un modo per risolvere tutto in autonomia, senza aspettare. Pochi sanno che ogni lavatrice ha uno sportellino nella parte inferiore, solitamente nascosto a vista, che serve proprio in questi casi. All’interno c’è il filtro di scarico e una piccola valvola manuale, spesso dotata di un tubicino. Aprendolo con delicatezza, puoi far defluire lentamente tutta l’acqua residua in una bacinella o in un secchio. Il processo è semplice ma va fatto con attenzione, perché può uscire parecchia acqua. Una volta svuotata la macchina, puoi estrarre i vestiti e stenderli, evitando muffe e cattivi odori.

Questo trucchetto è alla portata di tutti. E in caso di blackout, può davvero salvarti da una piccola catastrofe domestica. Bastano un asciugamano, una ciotola e un pizzico di pazienza. Perché, a volte, la soluzione è più vicina di quanto pensiamo… proprio dietro quello sportellino dimenticato.