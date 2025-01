Truffa della semina: anziani nel mirino della micidiale tattica nei parcheggi | Se senti questo rumore chiuditi in auto e sgomma via

Presta la massima attenzione alla truffa della semina nei parcheggi della nostra nazione. Gli anziani sono i soggetti più a rischio.



Ormai si sa, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Proprio in queste ore sta circolando una nuova truffa veramente subdola e spietata. Vede gli anziani come le vittime preferite e avviene principalmente all’interno dei parcheggi. Se d’ora in poi sentirai questo rumore, forse dovresti chiuderti in auto e scappare via.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché non dovresti mai abbassare la guardia.

Purtroppo si sa, negli ultimi anni gli imbrogli sono triplicati e hanno contato milioni e milioni di vittime in tutto il mondo. Riconoscerli è praticamente impossibile e, purtroppo, potrebbero costarci veramente caro. In questi giorni ne sta circolando uno in particolar modo, che ha visto centinaia di malcapitati (soprattutto anziani) e, proprio per questo, non dovresti più sottovalutare la questione.

Ecco dunque qual è il modus operandi di questi malviventi e come proteggersi da adesso in poi.

Il nuovo imbroglio che sta circolando fuori dai supermercati

Questa truffa viene definita della semina, perché utilizza sempre il seguente modus operandi: la coppia di malviventi si posizionerà nei pressi di un parcheggio, un supermercato o una stazione di rifornimento, aspettando di trovare la vittima ‘perfetta’. Generalmente vengono presi principalmente di mira gli anziani, perché più facili da raggirare e ritenuti più fragili. Si avvicineranno dunque alla vittima non appena entrerà in auto e gli diranno che ha perso qualcosa fuori dallo sportello dell’auto. Il soggetto, credendo alla sua gentilezza, scenderà per guardare. Nel frattempo però un altro complice sfilerà la borsa della vittima posizionata nel posto del passeggero, derubandola di ogni suo avere.

A questo punto è lecito domandarsi: come possiamo proteggerci dalla truffa della semina?

Come proteggersi dalla truffa della semina

Come spiegato dalle stesse Forze dell’Ordine, è fondamentale non scendere mai e poi mai dall’auto in una situazione simile. È piuttosto consigliato di chiudersi dentro e controllare velocemente se dentro la propria borsa c’è tutto quanto. Se così dovesse essere, allora metti in motore il veicolo e vai via, ricordandoti di passare in Caserma per denunciare questi truffatori. In questo modo potrai far scattare dei controlli e potrai aiutare le persone a non essere le prossime vittime.

Insomma, non abbassare mai la guardia e, soprattutto, non credere alle parole di uno sconosciuto. Soltanto così potrai proteggerti dalla truffa della semina.